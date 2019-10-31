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Chelsea Manchester United maç özeti izle

Manchester United Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi

İngiltere Lig Kupası son 16 tur mücadelesinde Manchester United, Chelsea'yi 2-1 yenerek üst tura yükseldi. İşte, Chelsea Manchester United maç özeti.

Haber Merkezi AA
Chelsea Manchester United maç özeti

Chelsea Manchester United maç özeti

Fotoğraf: EDDIE KEOGH

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Chelsea'yi 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu. Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.

Manchester United 25. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Soyunma odasına mağlup giden Chelsea, Michy Batshuayi'nin 61. dakikada attığı golle eşitliği sağlasa da Rashford 73. dakikada ağları bir kez daha sarstı ve Manchester United konuk olduğu Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Chelsea Manchester United maç özeti

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