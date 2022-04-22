Mantar kurabiye tarifi: Mantar kurabiye malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Çay saatlerinin ayrılmaz parçası olan mantar kurabiye tarifini sizler için hazırladık. İşte, görüntü, kıvamı ve lezzetiyle mantar kurabiye tarifi...

MANTAR KURABİYE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2 adet yumurta

-1 paket oda sıcaklığında margarin (ya da tereyağı)

-1 su bardağı pudra şekeri

-3 su bardağı buğday nişastası

-1,5 su bardağı un

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-1 çorba kaşığı kakao

MANTAR KURABİYE YAPILIŞI

1. Oda sıcaklığında yumuşamış margarini, pudra şekerini ve yumurtayı bir kapta ellerimizle iyice birbirine yedirelim.

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2. Sonra üzerine nişastayı ve elenmiş unu yoğurdukça ekleyelim.

3. En sonunda vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim.

4. Elimize yapışmayacak hafif sertlikte bir hamur elde edelim ve yarım saat üzeri kapalı olarak dinlendirelim.

5. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayalım ve yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsiye, aralarında biraz boşluk bırakarak dizelim.

6. Bütün kurabiyeleri tepsiye dizdikten sonra, ufak bir cam şişenin ağzını tabakta bulunan kakaoya batıralım, sonra kurabiyelerin üzerine bastıralım.

7. Böylece kurabiyelere mantar şeklini vermiş oluyoruz. Bütün kurabiyelere bu işlemi uygulayalım.

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8. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında mantar kurabiyeler beyaz kalacak şekilde 25 – 30 dakika kadar pişirelim. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

**Afiyet olsun.

MANTAR KURABİYE PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Mantar kurabiyenin hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.

MANTAR KURABİYE KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon mantar kurabiyenin kalori değeri

447/kcal'dir.

MANTAR KURABİYE BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

2 gram protein

61 gram karbonhidrat

21 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

MANTAR KURABİYE ZORLUK SEVİYESİ

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MANTAR KURABİYE PÜF NOKTALARI

Kullandığınız margarinin oda ısısında olması gerekmektedir.

Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek hem çok sert olmayan hem de ele yapışmayan bir kıvamda hamur elde etmelisiniz. Kullandığınız unun markasına göre un miktarının değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Kurabiyelerin üzeri hafif bir renk alınca fırından almalısınız. Fırında daha uzun kalması hem renginin değişmesine hem de kurabiyelerin sertleşmesine sebep olacaktır.

Fırınınızın sıcaklığını ve zamanını kendi fırınınızın performansını göz önünde bulundurarak ayarlamalısınız.

Uzun süre tazeliğini koruması için kurabiyeleri, soğuduktan sonra ağzı kapalı saklama kutusunda saklamalısınız.

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