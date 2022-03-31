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Maraş çöreği tarifi: Maraş çöreği nasıl yapılır?

Lezzetiyle adeta gönüllere taht kuran ve oldukça sevilen Maraş çöreği Osmanlı’dan bu yana üretilen ve bayram için hazırlanan ikramlıklardır. Geleneksel lezzetlerin başında gelen Maraş çöreği, Ramazan ayı için tezgahtaki yerini aldı. Günlük ortalama 10-12 ton arası üretilen çöreklerin iftar ve sahurda tok tutması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. Peki Maraş çöreği nasıl yapılır? Maraş çöreği tarifi nedir? İşte tarifi sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Maraş çöreği tarifi: Maraş çöreği nasıl yapılır?
Maraş çöreği tarifi: Maraş çöreği nasıl yapılır?

Farklı renk ve lezzette üretilen çöreklere, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte rağbet arttı. Yaklaşık 3 yıl önce coğrafi işaret tescili de alan Maraş Çöreğinin en büyük özelliği ise doğal ve doyurucu olması. Osmanlı saray mutfağının da yer alan çörekler, iftar sorası çay ile birlikte ikram edilirken, sahurda ise tok tutması için tercih ediliyor.

Maraş çöreği üreticisi Ömer Faruk Akçöp, “11 ayın sultanı Ramazan ayı geliyor. Bizde yavaş yavaş çörek üretimine başladık. Normalde klasik çörek olmak üzere, gevrek, üzümlü, fıstıklı çörekler ile tüm halkımıza hitap ediyoruz. Çöreğimizin bir diğer özelliği ise Osmanlı döneminde dedelerimiz savaşa giderken, yanlarına çörek alıp giderlermiş. Osmanlı döneminde bu zamana kadar Kahramanmaraş’a özgü bir ürünümüzdür” dedi.

Maraş çöreği için gerekli malzemeler

  1. 200 gram tereyağı
  2. ·1.5 bardak süt
  3. ·1 çay bardağı yoğurt
  4. ·1 çay bardağı sıvıyağ
  5. ·2 çorba kaşığı çörek otu
  6. ·2 çorba kaşığı irmik
  7. ·1 tatlı kaşığı tuz
  8. ·2 çay kaşığı toz şeker

Maraş çöreğinin yapılışı

·Eritilmiş tereyağını yoğurma kabına alın.

·Sütünü ve yoğurdu ilave edin.

·Sıvıyağ, çörek otu, irmik, tuz ve toz şekeri de ekleyip bir kaşık yardımıyla karıştırın.

·Unu ilave edin ve tekrar karıştırarak malzemeleri iç içe geçirin.

·Ardından, kulak memesi kıvamında bir hamur olana kadar yoğurun.

·Unu az gelirse, azar azar ilave etmeye devam edin.

·İstediğiniz kıvama gelince, hamuru parçalara ayırın.

·Küçük bir mandalina büyüklüğünde toplar yapın ve bir kenara ayırın.

·Maraş çöreği, özel merdanelerle yapılan bir lezzettir. Evinizde oluklu merdane yoksa, çatal ya da kaşık kullanarak da yapabilirsiniz.

·Merdaneniz varsa; bir ters bir düz giderek hamuru hafifçe açın ve merdanenin ucuyla hamurun ortasına hafifçe bastırın. (Bu kabarmasını önleyecektir)

·Hamurları yağladığınız fırın tepsisine dizin.

·Merdaneniz yoksa, hamuru elinizle açın ve kaşığın ucuyla hafifçe bastırarak şekil verin.

·Hamurları 200 derece alt üst fanlı çalışan fırında iyice kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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