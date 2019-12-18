Mehmet Veysel Akdemir’in ‘Heykel Kafası’ projesi nasıl büyüdü?

Musa Toktaş ile kısa bir soru cevap fırsatı bulan ekibimiz Musa Toktaş’ın şu ifadelerini aktardı; “Ben, Musa Toktaş, ilerleyen süreçte takipçilerle buluşturacağımız içeriklerin hazırlanmasıyla ilgileniyorum. Kendim bilgisayar programcısıyım. Web uygulama geliştiricisi beni en iyi ifade eden tanım diyebilirim. Tasarımla ve içerik üretimiyle de ilgileniyorum.” Bu ifadelerinden yola çıkarak ekipte birçok kişinin çalıştığını ve ekipte herkesin farklı görevi olduğunu öğrenmiş olduk.

Heykel Kafası Hesabının Melankolik Olduğu Söyleniyor

Başlıkta dile getirdiğimiz söylentiye Heykel Kafası Ekibi şu ifadelerle cevap verdi; “Heykel kafasının içerikleri herkesin içinde en az bir kez yaşadığı yılgınlık, pişmanlık, içerlemişlik ve ilişkiler arası yıpranma duygularına hitap ediyor. Bu anlamda gönderilerde melankoli olması kaçınılmaz.”

Heykel kafasının bu kadar kısa sürede bu kadar fazla takipçiye ulaşmasının en büyük etkenlerinden birisinin de bunun olduğunu dile getiren ekip herkesin hayatının büyük kısmında melankolik bir duyguya kapıldığını ve yaptıkları paylaşımlarla insanların melankolik duygularına harekete geçirerek bu işi başardıklarını ifade etti.

Heykel Kafası Ekibinin Görev Dağılımı Nasıl?

Ekip çalışmasının bir ürünü olan hesap, paylaşılacak sözlerin bulunması, sözlere uygun resimlerin seçilmesi, hesabın geleceğine dair plan ve projelerin düşünülmesi gibi birbirinden ayrı detaylardan oluşmaktadır. Her ayrı detay içinde bazen bir bazen de birden fazla kişiye aynı görev için iş verilmektedir. Böyle bir ekibi başarılı bir şekilde yönetmek ise işin en zor kısmıdır. Bu kısım da Mehmet Veysel Akdemir sayesinde kolayca çözülüyor.

Bu proje nasıl başladı?

Heykel Kafası projesinin kurucusu Mehmet Veysel Akdemir’e, proje ile ilgili merak edilenleri sorduk. Bize samimi açıklamalarda bulunan Akdemir, bakın projesine nasıl başlamış.

Nasıl doğdu “Heykel Kafası” hesabı?

Kardeşimle birlikte bir marka kurmaya karar verdik. Bu markanın tasarım üzerine özel bir marka olmasını istiyorduk. İsmini de Heykel Kafası olarak belirlemiştik. Normal şartlarda önce markayı kurup sonra adını duyurmamız gerekliydi. Bizse önce markanın adını duyurmayı sonra markayı kurmayı tercih ettik. Heykel Kafası da böylece doğmuş oldu. Kalite, güven ve samimiyet markamızın çıkış noktası. Heykel Kafası profilinde de tam olarak bu var. Samimiyet olduğunu insanlar da hissediyor ve Heykel Kafası’nı çok sevdiler. Biz de bu hesabın şu anki saf halinde kalması gerektiğine inandık. Markanın adı yine Heykel Kafası ismiyle bağlantılı ama ayrı bir hesap olacak, orijinal sayfayı değiştirmeyeceğiz.

Heykel kafası takipçileri eminim hedeflediğiniz yeni projeyi de aynı sevgiyle kucaklayacaklardır. Hiç reklam almamanız da dikkatlerden kaçmıyor! İlerisi için bu hesabı paraya çevirmek gibi bir fikriniz var mı?

Heykel Kafası takipçileri gerçekten çok kaliteli. Normal şartlarda böyle büyük sayfaların mesaj kutusuna girdiğinizde argo kelimeler tavan seviyededir ama Heykel Kafasında böyle bir durum neredeyse hiç yok. Mizahtan anlayan mükemmel bir kitlesi var. Hiç reklam almadık, almayı da düşünmüyoruz Heykellerle bağlantılı ve gerçekten dikkat çekici şeyler olursa hikaye olarak takipçilerimizle paylaşabiliriz. Sayfamıza giren takipçilerimizin “Yine reklam yapıyorlar.” minvalinde düşünmesini kesinlikle istemiyoruz bu sebeple de reklam almıyoruz. Şu vakte kadar hiçbir sayfanın reddedemeyeceği reklam tekliflerini sırf bu sebeple defalarca kez reddettik. Reddetmeye de devam edeceğiz. Yeni kuracağımız markada Heykel Kafası tasarımcılarının çok sıra dışı tasarımları olacak.

Kıvrak zeka, espri yeteneği, heykelleri konuşturma ustalığı... Oldukça özenli ve düzenli paylaşımlar yapılıyor. Heykel Kafası bir ekip işi mi?

Sayfada çok güzel esprili sözler var ama tabii ki de hepsi bize ait değil. Sayfanın asıl amacı söz yazmak ya da güzel heykel fotoğrafı paylaşmak değil heykelleri konuşturmak. Heykel Kafası bir ekip işi, çok kaliteli bir ekibin işi. İlerleyen zamanlarda umarım bütün arkadaşları size tek tek tanıtma fırsatım olur

Dünyanın bütün heykellerini ayağımıza getirdiniz desek yalan olmaz! Nereden temin ediyorsunuz bunca heykel fotoğraflarını?

Aslında dünyada heykel sanatına önem veren şehirlerini heykellerle süsleyen çok fazla ülke var. Yıllarca paylaşsak bitiremeyiz diyebiliriz. Günümüz teknolojisiyle bu güzelliklere ulaşmak o kadar da zor değil.

İnsanlar size çektikleri heykel fotoğraflarını yolluyor mu? Ya da teklif ediyorlar mı?

Evet, yollayan çok kişi oluyor. Yolladıkları fotoğraflar yüksek çözünürlükte olursa arşivimize ekliyoruz. Yüksek çözünürlük yoksa o zaman ne yazık ki o fotoğrafları değerlendiremiyoruz.

Siz aslında cansız bedenlere canlıların söyleyemediklerini esprili söyleterek, laf sokturarak bir çok insana dolaylı yolla terapi de sağlamış oluyorsunuz! Nasıl yorumlar alıyorsunuz? Mesela ben size röportaj teklif ettim. Var mı paylaşabileceğiniz ilginç örnekler?

Röportaj teklifleri, kitap çıkaralım teklifleri, arkadaş gruplarına çağıranlar, sergilere çağıranlar oluyor. Bu saydıklarım gibi çok güzel teklifler alıyoruz. Bir de heykeltıraş arkadaşlar heykel hediye etmek istiyor ama bunu da biz kabul etmiyoruz. Düşünmeleri bile yeterli bizim için.

Sadece fotoğraf olarak mı devam edecek paylaşımlar?

İlerleyen zamanlarda ufak videolar deneyebiliriz, belki bir YouTube kanalı da açabiliriz. Bunlar takipçilerimizin tepkisine ve isteğine bağlı bir şekilde olacak ya da olmayacak bir durum.

Şimdiden kitap teklifleri almaya başlamışsınız? Heykel Kafası hesabı kitap olacak mı?

Çok iyi bir kitap olacağına inanırsak olabilir ama Heykel Kafası bir kitap çıkarırsa bu kitap ticari bir amaç için satılmaz.

Asıl işiniz olan Hair of İstanbul ile de mutsuz kafaları mutlu ediyorsunuz dersek yanlış olmaz. Bu işinizden de biraz bahseder misiniz?

Hair of Istanbul sosyal medyanın gücünü kullanarak dünyanın dört bir yanından insanları ülkemize getiren ve onlara çok iyi hizmet bir marka oldu. Brezilyadan ülkemize kimse gelmezken oradan bir kaç YouTuber arkadaş getirdik ve mükemmel bir akım başladı. Brezilyadan yüzlerce insan farklı kliniklere geliyor artık ülkemize. Yaptığımız sosyal medya çalışmalarıyla son zamanlarda Amerika’dan gelen insanlarda ciddi bir artış oldu. Dünya yıldızlarını karşınızda görüyorsunuz, dünyanın bir ucundan gelen insanlar hizmet almak için ülkenize geliyor. Bunlar bizim için gurur verici bir durum. Ekipçe işimize aşığız diyebiliriz

Peki Heykel Kafası gibi zeka kokan farklı instagram hesapları oluşturmak gibi farklı fikirler var mı ufukta?

Sosyal medya kullanmak yönetmek inanın çok zor bir iş ve biz yönettiğimiz sayfaların kusursuz olmasını istediğimiz için daha da zor. Gerçekten vaktimiz olursa ve mükemmel olacağına inanacağımız sayfalar aklımıza gelirse neden olmasın diyebiliriz ama yakın zamanda Heykel Kafasını geliştirmek dışında bir planımız yok.

Heykel Kafası’na ve Mehmet Veysel Akdemir’e nasıl uılaşabiliriz?

Heykel Kafası hesabına @heykelkafasi kullanıcı adıyla veya https://www.mehmetveyselakdemir.com/ linki ile ulaşabilirsiniz.