Melisa çayının faydaları ve zararları nelerdir?

Sağlığa oldukça faydalı olabileceği gibi zararları da olan melisa çayı hakkında bütün bilgileri sizler için hazırladık. Melisa çayının faydaları nelerdir? Melisa çayının zararları nelerdir? Melisa çayı ile ilgili bütün bilgiler sizlerle...

Melisa çayının faydaları nelerdir?

1) İnsanların gerginliğini ve stresini içinde barındırdığı bazı özellikleriyle alabilmektedir.

2) Kişiyi sakinleştirici ve rahatlatıcı özellikleri bulunmaktadır.

3) Melisa çayı bakteri öldürücü bir özelliğe sahiptir.

4) Uçuk, yara, sinek ısırığı ve kızarıklık gibi basit cilt problemlerini iyileştirici özellikte bulunduğu ifade edilmektedir.

5) Melisa çayı uykusuzluk çekilen zamanlarda ve uyku bozukluğu ile ilgili hastalıkların tedavisinde sıklıkla tüketilen bir içecektir. Aynı zamanda yaygın bir kanı olarak geceleri bir fincan melisa çayı tüketmek, kişiyi rahatlatabilir ve uykuya hazır edebilir ve rahat bir uyku uyumasını sağlayabilmektedir.

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6) Sindirim sistemine de iyi yönde etkileri bulunmaktadır. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında takviye olarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda gaz ağrılarına ve sancılarına da iyi geldiği bilinmektedir.

7) Konsantrasyon arttırıcı bir etkiye sahiptir. Akademik bir çalışma üzerindeyken, kitap okurken veya ders çalışırken bu çaydan kullanmak bu faaliyetlere daha iyi adapte olabilmemizi sağlamaktadır. Bu faaliyetleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirmemize katkıda bulunmaktadır.

8) Boşaltım sistemine de iyi gelmektedir. Boşaltım sistemi rahatsızlıklarında kullanılabilmektedir.

9) Doğal bir ağrı kesici özelliğe sahiptir. Bu nedenle melisa çayı, vücudun farklı yerlerinde ağrıyan yerlere, ağrıların giderilmesi için de içilmekte, bu alanda da tedavi edici özellik göstermektedir.

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10) Maske olarak de cildimize uygulayabiliriz. Hem bu sayede güneşin vücudumuza yaptığı olumsuz etkilerden cildimizi korumaktadır.

11) Depresyon gibi ruhsal hastalıkları önleyici bir etkisi bulunmaktadır.

Melisa çayının faydaları nelerdir? Melisa çayının zararları nelerdir? Melisa çayı nasıl hazırlanır?

Melisa çayının zararları nelerdir?

Melisa çayı fazla tüketildiğinde aşağıdaki yan etkilere neden olabilir:

1) Baş ağrısı

2) Ağrılı idrara çıkma

3) Vücut ısısında artış

4) Mide bulantısı ve kusma

5) Karın ağrısı

6) Baş dönmesi

7) Alerjik reaksiyon

Melisa çayı nasıl hazırlanır?

Bir bardak suya ihtiyaç vardır. Bir bardak suyu ilk olarak kaynatacaksınız. Kaynamış suya belirlediğiniz miktarda ki melisa otunu koyacaksınız ve sekiz ile on dakika arasında demlenmesini bekleyeceksiniz. Sonrasında çayınız hazır olmuş olacaktır.

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