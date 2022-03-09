Özgün Melisa çayının faydaları ve zararları nelerdir?
YEMEK TARİFLERİ

Melisa çayının faydaları ve zararları nelerdir?

Melisa çayının kokusu limonu anımsatır. Sağlığa olan faydaları sebebiyle birçok kişi tarafından tercih edilir. Akdeniz'e yakın ülkelerde yetişen melisa çayı hem baharat olarak kullanılır hem de çayı yapılarak tüketilir. Melisan çayının faydaları nelerdir? Melisa çayı neye iyi gelir? Melisa çayının zararları nelerdir? Sizler için bütün bu soruların cevaplarını yanıtladık. İşte haberimiz...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Melisa çayının faydaları nelerdir? Melisa çayının zararları nelerdir? Melisa çayı nasıl hazırlanır?
Melisa çayının faydaları nelerdir? Melisa çayının zararları nelerdir? Melisa çayı nasıl hazırlanır?

Sağlığa oldukça faydalı olabileceği gibi zararları da olan melisa çayı hakkında bütün bilgileri sizler için hazırladık. Melisa çayının faydaları nelerdir? Melisa çayının zararları nelerdir? Melisa çayı ile ilgili bütün bilgiler sizlerle...

Melisa çayının faydaları nelerdir?

1) İnsanların gerginliğini ve stresini içinde barındırdığı bazı özellikleriyle alabilmektedir.

2) Kişiyi sakinleştirici ve rahatlatıcı özellikleri bulunmaktadır.

3) Melisa çayı bakteri öldürücü bir özelliğe sahiptir.

4) Uçuk, yara, sinek ısırığı ve kızarıklık gibi basit cilt problemlerini iyileştirici özellikte bulunduğu ifade edilmektedir.

5) Melisa çayı uykusuzluk çekilen zamanlarda ve uyku bozukluğu ile ilgili hastalıkların tedavisinde sıklıkla tüketilen bir içecektir. Aynı zamanda yaygın bir kanı olarak geceleri bir fincan melisa çayı tüketmek, kişiyi rahatlatabilir ve uykuya hazır edebilir ve rahat bir uyku uyumasını sağlayabilmektedir.

6) Sindirim sistemine de iyi yönde etkileri bulunmaktadır. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında takviye olarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda gaz ağrılarına ve sancılarına da iyi geldiği bilinmektedir.

7) Konsantrasyon arttırıcı bir etkiye sahiptir. Akademik bir çalışma üzerindeyken, kitap okurken veya ders çalışırken bu çaydan kullanmak bu faaliyetlere daha iyi adapte olabilmemizi sağlamaktadır. Bu faaliyetleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirmemize katkıda bulunmaktadır.

8) Boşaltım sistemine de iyi gelmektedir. Boşaltım sistemi rahatsızlıklarında kullanılabilmektedir.

9) Doğal bir ağrı kesici özelliğe sahiptir. Bu nedenle melisa çayı, vücudun farklı yerlerinde ağrıyan yerlere, ağrıların giderilmesi için de içilmekte, bu alanda da tedavi edici özellik göstermektedir.

10) Maske olarak de cildimize uygulayabiliriz. Hem bu sayede güneşin vücudumuza yaptığı olumsuz etkilerden cildimizi korumaktadır.

11) Depresyon gibi ruhsal hastalıkları önleyici bir etkisi bulunmaktadır.

Melisa çayının faydaları nelerdir? Melisa çayının zararları nelerdir? Melisa çayı nasıl hazırlanır?
Melisa çayının faydaları nelerdir? Melisa çayının zararları nelerdir? Melisa çayı nasıl hazırlanır?

Melisa çayının zararları nelerdir?

Melisa çayı fazla tüketildiğinde aşağıdaki yan etkilere neden olabilir:

1) Baş ağrısı

2) Ağrılı idrara çıkma

3) Vücut ısısında artış

4) Mide bulantısı ve kusma

5) Karın ağrısı

6) Baş dönmesi

7) Alerjik reaksiyon

Melisa çayı nasıl hazırlanır?

Bir bardak suya ihtiyaç vardır. Bir bardak suyu ilk olarak kaynatacaksınız. Kaynamış suya belirlediğiniz miktarda ki melisa otunu koyacaksınız ve sekiz ile on dakika arasında demlenmesini bekleyeceksiniz. Sonrasında çayınız hazır olmuş olacaktır.

Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti: Kandil Simidi
ÖZGÜN
Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti: Kandil Simidi
Samsundan acı haber

Samsun'dan acı haber

​Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.
İlk Türk olacak

İlk Türk olacak

Dünyanın bir ucunda: ​Daha önce kimse yapmamıştı.
İşgalde 14üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

​Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden yeni varyantlara karşı uyarı.

Beş şehirden siviller tahliye edilecek.

​Savaş çığırtkanı İngiltere sadece 300 mülteci kabul etti.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan kritik zirve öncesi önemli açıklama.

​Rus ordusu Irpin'de yeniden sivilleri hedef aldı.

Kar aralıksız yağacak.

​Fransız bakan ve genel kurmay başkanı katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.