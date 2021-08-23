Memur ve memur emekli zamlı maaşı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu. Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona erdi.

Hükümet ile memur sendikaları arasında hafta sonu süren görüşmelerde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin talepler son kez değerlendirilip, sözleşmenin en kritik ayağı olan maaş artışları da müzakere edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini oluştu. Ülkemize hayırlı olsun"

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci 6 ay için yüzde 7 artı enflasyon farkı, 2023 için ilk 6 ay yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6.

3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi MEMUR- SEN'nin katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak.

SENDİKALAR 2022'DE % 21 ZAM İSTEMİŞTİ

Sözleşme görüşmelerinde bu dönem birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

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Hükümet ise ilk resmi teklifinde 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6 6 ve enflasyon farkları önermişti.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da aynı şekilde yüzde 8.45 oranında artış yapılacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Ocak Temmuz

Müsteşar (1/1) 10.886 11.806

Genel müdür (1/1) 9.622 10.435

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692 4.004

Memur (Lisans - 1/4) 3.612 3.918

Öğretmen (1/4) 3.715 4.029

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307 6.840

Başkomiser (1/4) 3.842 4.167

Polis memuru (8/1) 3.842 4.167

Hemşire (Lisans - 1/4) 3.611 3.916

Mühendis (1/4) 4.531 4.913

Teknisyen (Lise -1/4) 3.153 3.419

Profesör (1/4) 8.618 9.346

İmam-hatip 3.715 4.029

Avukat (1/4) 3.715 4.029

En düşük memur emekli aylığı 3.021 3.276

Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek.

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SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları ocak ayında normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildiği için geçen yılın temmuz ve bu yılın ocak aylarında ayrıca bir artış yapılmadı. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı bu aydan itibaren tekrar artmaya başlayacak.