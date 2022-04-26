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Özgün Mercimek çorbası tarifi Mercimek çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
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Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Protein oranı yüksek besleyici olan mercimek çorbası, kırmızı mercimek ve salçanın eşsiz eşliğiyle iftar sofralarını tatlandıracak. Peki, mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte, mercimek tarifi, mercimek malzemeleri, kalori değeri, pişirme süreleri ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Bol vitaminli bir çorba yapmak istendiğinde eller hemen mercimek çorbası tarifine gidiyor. İşte, yaz kış demeden her zaman yapılabilen mercimek çorbası tarifi.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -3 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • -1 adet kuru soğan (iri doğranmış)
  • -1 yemek kaşığı un
  • -1 adet havuç (iri doğranmış)
  • -1 adet patates (büyük boy, iri doğranmış)
  • -1 tatlı kaşığı tuz
  • -1 çay kaşığı karabiber
  • -1,5 su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek
  • -6 su bardağı sıcak su (1 adet et su tablet ile hazırlanmış)

Üzeri İçin:

  • -3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • -2 yemek kaşığı tereyağı
  • -1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI

  • 1. Derin bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. İri doğranmış 1 adet büyük soğanı sıvı yağ ile birlikte kavurun.
  • 2. Kavrulan soğanlara 1 yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün. İri parçalar halinde doğradığınız birer adet havuç ve patatesi tencereye aktarıp karıştırmaya devam edin.
  • 3. Tuz, karabiber ve bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz 1,5 su bardağı mercimeği de ilave edin ve son kez güzelce karıştırın.
  • 4. 6 su bardağı sıcak suyu da tencereye ilave edin.
  • 5. Ardından kapağını kapatın, patates ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırarak 40 dakika kadar pişirin.
  • 6. Çorba piştikten sonra pürüzsüz bir kıvam alması için; el blenderından geçirin. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.
  • 7. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavada kızdırın. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberi ekleyin ve 2 dakika yağı kızdırdıktan sonra ocaktan alın.
  • 8. Çorbayı bir kaseye alın ve üzerine kızdırdığınız yağdan gezdirip servis edin.

MERCİMEK ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Mercimek çorbası hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 50 dakikadır.

MERCİMEK ÇORBASI KALORİ DEĞERİ

Mercimek çorbasının kalori değeri 290/kcal'dir.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Un ilave etmek çorbanızın daha kıvamlı olmasına yardımcı olacaktır. Eğer çok yoğun kıvamlı çorbalardan hoşlanmıyorsanız un ilave etmenize gerek yoktur.

MERCİMEK ÇORBASI NE KADAR SÜREDE PİŞER?

Mercimek çorbası en pratik çorbalardan biri sayılıyor ancak içerisinde mercimek, patates, havuç gibi pişme süresi biraz uzun malzemeler girdiği zaman pişme süresi uzayabiliyor. Malzemelerin miktarına bağlı olarak mercimek çorbası 40 dakika - 1 saat arasında hazır hale geliyor. Bu süreyi yarıya indirmek için ise düdüklü tencere kullanabilirsiniz. Düdüklü tencerede en fazla 30 dakikada çorbanız hazır olacak.

MERCİMEK ÇORBASININ YANINA NE İYİ GİDER?

Hafif geçirmek istediğiniz öğünlerde mercimek çorbası ve sebze yemeklerini birlikte tüketebilirsiniz. Mercimek çorbası, doyurucu olmasıyla sebzeli menülere çok yakışacaktır. Özellikle taze fasulye, zeytinyağlı pırasa, bamya, enginar, barbunya gibi yemeklerin öncesinde servis edilebilir. Et yemeklerinden önce midenizi yemeğe hazırlamak ve rahatlatmak amacıyla mercimek çorbası içebilirsiniz. Adana kebap, fırın kebapları, kağıt kebabı, ızgara ya da kuru köfte gibi ana yemeklerin başlangıcı olarak mercimek çorbası enfes bir tercih olacaktır! Et kullanılmayan bakliyatlı yemekler ile mercimek çorbası iyi gider. Örneğin fellah köftesi, içli köfte gibi tariflerin öncesinde içebilirsiniz. Kısacası mercimek çorbası hemen hemen tüm yemek tariflerine yakışacak bir çorba.

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