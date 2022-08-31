Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Mergim Berisha kiralık gitti

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen açıklandı. Fenerbahçe, Alman futbolcu Mergim Berisha’yı Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Sarı-lacivertli kulüp, Tiago Çukur'un Belçika ekibi FCV Dender'e bir yıllığına kiralandığını açıklamıştı.

Mergim Berisha kimdir?

Mergim Berisha kimdir?

Mërgim Berisha,11 Mayıs 1998 tarihinde Berchtesgaden'de doğdu. Forvet mevkiinde oynayan Alman futbolcudur. 2008 yılında RB Salzburg altyapısında oynamaya başladı.

Mergim Berisha hangi takımlarda oynadı?

2 Eylül 2021'de Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ile ilk resmî maçına Sivasspor karşısında çıktı. Berisha, 59 dakika boyunca sahada kaldı. 59. dakikada yerini Enner Valencia'ya bıraktı.

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Fenerbahçe, 16 Eylül 2021 tarihinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Berisha, 76. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe, 90. dakikada Frankfurt kalecisi Kevin Trapp'ın Pelkas'ı yere düşürmesiyle penaltı kazandı. Pelkas'ın penaltı atışını kaleci kurtardı. Dönen topu Berisha tamamladı fakat gol Berisha'nın alan ihlali yapması nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 23 Eylül 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan 6. hafta maçında Mesut Özil'e yaptı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

3 Ekim 2021 tarihinde ligin 8. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ilk golünü attı. 85 dakikada sahada kalan futbolcu, yerini Osayi-Samuel'e bıraktı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

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4 Kasım 2021 tarihinde Royal Antwerp ile oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçının 16. dakikasında Max Meyer'e asist yaptı. 29. dakikada ise vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, maçı 3-0 kazandı.[6] Bu gol, sezon sonunda UEFA tarafından yapılan "turnuvanın en iyi golü" anketinde yer aldı ve turnuvanın en iyi golü seçildi.

Mergim Berisha millî takım kariyeri

2019-2021 yılları arasında Almanya 21 yaş altı millî futbol takımıyla 13 maça çıktı ve 1 gol attı. 2021 yılında U21 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.