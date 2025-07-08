Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Temmuz ayı faiz karar tarihi

Merkez Bankası’nın Temmuz ayına ilişkin faiz kararı, ekonominin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Enflasyona karşı uygulanan sıkılaştırma adımlarının devam edip etmeyeceği merak edilirken, yatırımcılar TCMB’den gelecek sinyalleri bekliyor. Faiz indirimi, artışı ya da sabit bırakma ihtimalleri arasında beklentiler şekilleniyor.
Merkez Bankası’nın Temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Haziran ayında faizi sabit bırakan TCMB’nin, Temmuz ayında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar, piyasaların yönünü belirleyecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
Uzmanların beklentilerine göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında bir faiz indirimi yapması kuvvetle muhtemel. Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan indirilerek 43'lü seviyelere çekilmesi yönünde. Bazı bankaların beklentisi ise 350 baz puanlık bir indirim şeklinde ifade ediliyor.
Bugün gelen enlfasyon rakamı sonrası 400 ila 500 baz puana kadar daha büyük bir indirim yapma ihtimali de bulunuyor.