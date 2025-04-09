Merkez Bankası PPK toplantısı takvimi açıklandı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayının ekonomik takviminde öne çıkan başlıkların başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı yer alıyor. Küresel dalgalanmaların sürdüğü, yurt içi piyasalarda ise belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde alınacak bu karar, hem enflasyonla mücadele politikalarının yönü hem de finansal piyasalardaki hareketlilik açısından belirleyici olacak. Ekonomik aktörler ve yatırımcılar, Merkez Bankası’nın atacağı adımı yakından izlerken, olası bir faiz artışı ya da sabit tutulması kararının döviz kuru, borsa ve kredi faizleri üzerinde etkili olması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ve faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.
Toplantının ardından kamuoyuyla paylaşılacak olan faiz kararı, ekonomik beklentilerin şekillenmesinde kilit bir rol oynayacak.
FAİZ KARARI NASIL ETKİLEYECEK?
Ekonomistler, TCMB’nin alacağı faiz kararının sadece piyasaların yönü üzerinde değil, aynı zamanda hanehalkı ekonomisi ve reel sektörün önümüzdeki dönemdeki mali dengeleri üzerinde de belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle tüketici fiyat endeksindeki yükselişin sürmesi, Merkez Bankası’nın nasıl bir politika izleyeceği konusundaki beklentileri daha da önemli hale getiriyor.
Piyasa analistleri, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplanacağı tarihi ve sonrasında yapılacak açıklamayı, ekonominin genel seyri hakkında bir sinyal olarak değerlendiriyor. Faiz oranında bir artış ya da sabit tutulma kararı, döviz kurlarından borsa endekslerine, kredi faizlerinden tasarruf eğilimlerine kadar geniş bir etki alanına sahip.