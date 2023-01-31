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Kış yeni geldi, Mersin’de kar yağışı

Kış mevsiminin başından itibaren çok fazla yağış almayan Mersin’de bugün yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre Mersin hava durumu haberimizde.

14:54 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Mersin hava durumu

Mersin hava durumu

Meteorolojinin uyarı verdiği iller arasında bulunan Mersin’de sahil şeridinde hafif sağanak yağmur geçişleri etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı.

MERSİN ERDEMLİ İLÇESİ'NDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Erdemli ilçesine bağlı Akpınar, Güneyli, Toros, Sorgun köylerinde yağmur olarak başlayan yağış bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Toros Dağları’nın eteklerindeki son yerleşim yerlerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Akpınar Yaylası’nda ilk kar yağışı köy yollarını gören güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, Anamur ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası tamamen beyaz örtüye büründü. Yaylanın zirvesindeki tepelere artık kardan dolayı ulaşılamaz hale geldi. Çellikalanı ve Gavurhanlığı mevkilerinde de doğa beyaz örtüsüne büründü.

Yüksek kesimlerde kar yağışının sürmesi beklendiği belirtildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'a sarı kodlu uyarıda bulundu.



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8 dakika önce
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Kış yeni geldi, Mersin’de kar yağışı
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