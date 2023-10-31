Erkeklerde Ballon d'Or ödülünü Inter Miami'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu. Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı.

Messi'den heyecanlandıran Barcelona sözleri

Katalan devine geri dönme ihtimali hakkında konuşan Arjantinli süperstar, "Ayrılık acı bir tat bıraktı ve bu hoşuma gitmedi. Hikayenin sonunu değiştirmek isterim.

Bana bu kadar mutluluk veren insanlara veda etmeyi hak ediyorum. Eğer bu gerçekleşirse elbette orada olmaktan çok mutlu olacağım" ifadelerini kullandı.

Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Lionel Messi, tüm kularlarda 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve beş asistlik performans sergiledi.

Ballon d'Or listesinde yer alan en iyi 20 futbolcu

Ballon d'Or listesinde yer alan en iyi 20 futbolcu ise şu şekilde:

1- Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

2 - Erling Haaland (Manchester City)

3 - Kylian Mbappe (PSG)

4 - Kevin De Bruyne (Manchester City)

5 - Rodri (Manchester City)

6 - Vinicius Jr. (Real Madrid)

7 - Julian Alvarez (Manchester City)

8 - Victor Osimhen (Napoli)

9 - Bernardo Silva (Manchester City)

10 - Luka Modric (Real Madrid)

11 - Mohamed Salah (Liverpool)

12 - Robert Lewandowski (Bayern Münih/Barcelona)

13 - Yassine Bounou (Sevilla/Al Hilal)

14 - İlkay Gündoğan (Manchester City/Barcelona)

15 - Emiliano Martinez (Aston Villa)

16 - Karim Benzema (Real Madrid / Al Ittihad)

17 - Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

18 - Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

19 - Harry Kane (Tottenham/Bayern Münih)