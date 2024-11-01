Meteoroloji haftalık raporu paylaşıldı! İstanbul'da sıcaklık 5 derece birden düşecek: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bu durumun özellikle sürücüler için görüş mesafesini etkileyebileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Hava Sıcaklığı Düşüşe Geçiyor





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise normallerin üzerinde seyrediyor. Ancak, Pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği bekleniyor.

Rüzgarın Yönü ve Kuvveti





Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde ise doğu ve güney yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu durumun özellikle kuzey bölgelerde soğuk havanın etkisini artırması öngörülüyor.





Hafta Sonu Yağış Beklentisi





Pazar günü itibarıyla Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerinde yağış bekleniyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur görülmesi tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey bölgeleri ve doğu kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.





Sıcaklıklar Yeni Hafta Boyunca Düşük Seyredecek





Soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklık düşüşü önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. Sıcaklıkların Türkiye genelinde 4-5 derece daha düşük seviyelerde seyredeceği, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışlarının devam edebileceği tahmin ediliyor.





Kış Koşullarına Hazırlık



