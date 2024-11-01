Meteoroloji haftalık raporu paylaşıldı! İstanbul'da sıcaklık 5 derece birden düşecek: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelindeki hava durumu raporunu güncelledi. Peş peşe yapılan uyarılara göre, sıcaklıkların yurt genelinde 5 derece birden düşmesi bekleniyor. Marmara başta olmak üzere birçok kentte kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması öngörülüyor. Vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları tavsiye edilirken, ilerleyen günlerde hava durumundaki gelişmelerin de dikkatle takip edilmesi gerektiği bildirildi. İşte ülkemizde beklenen hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bu durumun özellikle sürücüler için görüş mesafesini etkileyebileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.
Hava Sıcaklığı Düşüşe Geçiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise normallerin üzerinde seyrediyor. Ancak, Pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği bekleniyor.
Rüzgarın Yönü ve Kuvveti
Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde ise doğu ve güney yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu durumun özellikle kuzey bölgelerde soğuk havanın etkisini artırması öngörülüyor.
Hafta Sonu Yağış Beklentisi
Pazar günü itibarıyla Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerinde yağış bekleniyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur görülmesi tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey bölgeleri ve doğu kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.
Sıcaklıklar Yeni Hafta Boyunca Düşük Seyredecek
Soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklık düşüşü önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. Sıcaklıkların Türkiye genelinde 4-5 derece daha düşük seviyelerde seyredeceği, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışlarının devam edebileceği tahmin ediliyor.
Kış Koşullarına Hazırlık
Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği ve bazı bölgelerde kar yağışlarının etkisini artırabileceği tahmin ediliyor. Kışlık kıyafetlerin çıkarılması öneriliyor ve hava koşullarına karşı tedbirli olunması tavsiye ediliyor.