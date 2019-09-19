Mevsimin Ruhunu Taşıyan 2019 Sonbahar-Kış Elbise Modelleri

Yapılan araştırmalar kadınların kusursuzu istemesi ve bu sebeple tatmin olma eşiğinin yüksek tutulmasının beraberinde getirdiği “zor beğenme” özelliklerinden kaynaklı daima en iyisini aramaya yöneldiklerini belirtmektedir. Vision of Sulz bugün bu arayış içerisinde olan kadınlara istediği karşılığı veriyor. Sezona özel tasarlanan kıyafetlerinde, mevsimin ruhunu yaşatan kumaş nitelikleri ve renk tonları ile özel bir kreasyon sunan marka, tek bir elbise ile hem gündüzü hem de geceyi sürdürmenize olanak tanıyor.

https://www.visionofsulz.com/

Çağın Meydan Okuyan Rengi Bu Sezon da Siyah Oldu!

Markanın giyilebilir moda anlayışının hüküm sürdüğü 2019/2020 sonbahar ve kış sezonu için hazırladığı koleksiyonunda rahatlık yine ön plandaki yerini alıyor. Uzun ceketler, kendinden emin omuzlar, özgür pantolonlar, nefes aldıran bluzlar, şıklığı üst seviyeye çıkaran kadın elbise modelleri sınırsız kombin yapma imkânı tanıyan ceketler ikonik renklerle mevsimin ruhuna bürünmenize yardımcı oluyor.

Yeni sezonda da ton sür ton yapmaya olanak tanıyan koleksiyonun gardırobunuzdaki star parçalara imza atan ışıltılı dokunuşları, nakışların ve işlemelerin zamana karşı çıkan sevimli asiliğinden geliyor.

https://www.visionofsulz.com/k...

Yeni Sezonda Sadeliğin Rahatlığı Hâkim

Yeni sezonun renkleri arasında yine çağa meydan okuyan siyah yer alıyor. Asimetrik kesimlerin yerini bir önceki yıllara bırakan düz kesimler bu dönem hakimiyet kuruyor. Boy alternatifi ile salaşlığın içindeki düzen yansıtılıyor. Cep detaylarının hâkim olduğu sezonda elbise modelleri bütün bir sezon boyunca rahatlığın sembolü oluyor. İş hayatı, özel davetler, geceler, hafta sonu, günlük yaşam yeni kreasyonla dinamizm etkisinin enerjisi ile canlanıyor.

Minimalist aksesuarların yeni sezonda da kullanımına olanak tanıyan tasarımlar, dozunda ışıltının beraberinde getirdiği görkemli şıklığı yaşatıyor. Ufak dokunuşlarla gülümseten pırıltılar, elbiseniz için tek başına dev kadro etkisi yaratıyor. Yeni sezonda da esintisi ile vücudu saran kruvaze yakalar, sıfır yakalar, dekolteler maksi, midi ve mini boy seçenekleri ile her tarza hitap ediyor. Farklı coğrafyaların havasını tek modele sığdırmayı başaran Vision of Sulz markası sizi büyülü bir Dünya’ya davet ediyor.

Dünya’yı Gardırobunuza Sığdırmaya Ne Dersiniz?

Dünya’da modaya yön veren ülkelerin şık tasarımlarının sırrını çözmek ister misiniz? Tamamı ithal kumaşlar ile tasarlanan ve tasarımlarında zarif dokunuşlarda bulunarak ışıltı saçan, işlemelerinde el dokuması nakışları tercih eden Vision of Sulz elbise modelleri 2019 arayışınıza üst sınıf bir kalite ile cevap veriyor. Tasarımlarında yerli dokunuşların hâkim olmasının yanı sıra Uzak Doğu’dan ve Yakın Doğu’dan ithal ettiği kumaşlarla stilinizi yenileyen kreasyonlara imza atan marka, online mağaza hizmeti ile ürünlerini size sunuyor. Kore’den, Çin’den, Hindistan’dan markasına özel olarak tasarlattığı desenlere sahip kumaşlarla kişiye özel tasarımlara sahip olma ayrıcalığı vererek, auranızın büyüleyici havasının etkisini bir an olsun kaybetmeyeceğiniz anlar yaşatıyor. Anılarınıza ortak olacak kıyafetleriyle, çabasız bir güzelliğin ve “ben buradayım” demenin somut örneği olan modeller, iklimin klasik rengine ters düşen ışıltıyı sonbahar-kış mevsiminde yayıyor.

İthal kumaş kalitesi ile gardırobunuza yeni karakterler kazandıran markanın bütün ürünlerini online mağazacılık hizmetinden yararlanarak temin edebilirsiniz. Ezber bozan tasarımların sıra dışı güzelliği ile yaşamanızı sürdürmeniz için çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, sabit moda kavramının sıradanlığından uzak olarak şıklığınızı devam ettirdiğiniz bir ayrıcalık sunuyor.

Vücut proporsiyonunuz için en ideal tasarımları bulacağınız www.visionofsulz.com/kategori/... adresini ziyaret ederek, eşsiz işlemelere sahip elbise modelleri arasından seçiminizi yapabilir ve online alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.