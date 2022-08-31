Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği son lideriydi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Gorbaçov ile birlikte, tarih kitaplarında bir sayfa daha kapanmış oldu.

Kendi adı ile kurulan vakıf, böbrek hastası olan ve hemodiyaliz tedavisi gören Gorbaçov’un hastanede öldüğünü duyurdu.

Mihail Gorbaçov kimdir?

Mihail Sergeyeviç Gorbaçov 2 Mart 1931 doğumlu, Rus siyasetçi ve Sovyetler Birliği'nin son lideridir.

Gorbaçov'un Perestroika yani 'yeniden yapılanma' ve glasnost yani 'açıklık' adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi. Fakat Gorbaçov’un bu reformları Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkedeki politik üstünlüğünü kaybetmesine ve ardından da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu. 1990'da Nobel Barış Ödülünü kazanan Gorbaçov, hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde yer almaktadır.

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1952 yılında siyasi hayatına komünist parti ile başlayan Gorbaçov, 1978 yılında da tarım bakanı olarak senatoya girdi.

Mihail Gorbaçov, 1985 yılında Konstantin Çernenko'nun ölümü üzerine partisinin genel sekreterliği görevine getirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile soğuk savaşın sürdüğü o yıllarda, başkan Ronald Reagan’la Cenevre’de silahsızlanma, bilim, kültür ve eğitim alanında bilgi alışverişi için zirve toplantısı düzenledi.

Tam adı Mihail Sergeyeviç Gorbaçov olan Sovyetler Birliği’nin son lideri, 1988 yılında Andrey Gromiko'dan devlet başkanlığı görevini teslim aldı.

Siyasi hayatı oldukça çalkantılı geçen Gorbaçov’a, 1991 yılında, o dönemin KGB başkanı ve devlet başkanı yardımcısı Gennad Yanayev tarafından darbe girişiminde bulunuldu.

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Yanayev'in gerekçesi ise, Gorbaçov’un komünist rejimi yeterince desteklememesiydi. Her ne kadar o darbe girişimi başarılı olmamışsa da, iç karışıklıkların devam etmesi üzerine, Mihail Gorbaçov, 25 Aralık 1991'de görevinden istifa etti.

Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı, perestroika ve glasnost reformlarıyla ülkesinin dağılmasının ve bugünkü adı ile Rusya Federasyonu’nun kurulmasının da önünü açtı.

Mihail gorbaçov'a, soğuk savaş döneminin sonlanması için verdiği mücadeleden ötürü, 1990 yılında nöbel barış ödülü de verilmişti.