Milli jimnastik sporcusu İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşındadır? Başarılı ve genç sporcu olan İbrahim Çolak, adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç jimnastikçi Türkiye'ye madalya kazandırmaya devam ediyor. Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. İbrahim Çolak'ın latın madalya ödülünü kazanması ile hayatına dair ayrıntılar merak kazandı. İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşındadır? İbrahim Çolak'ın daha önce aldığı madalyalar ve diğer detaylar haberimizde..

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