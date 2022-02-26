Özgün Milli jimnastik sporcusu İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşındadır?
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Milli jimnastik sporcusu İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşındadır?

Başarılı ve genç sporcu olan İbrahim Çolak, adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç jimnastikçi Türkiye'ye madalya kazandırmaya devam ediyor. Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. İbrahim Çolak'ın latın madalya ödülünü kazanması ile hayatına dair ayrıntılar merak kazandı. İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşındadır? İbrahim Çolak'ın daha önce aldığı madalyalar ve diğer detaylar haberimizde..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli jimnastik sporcusu İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşındadır?
ibrahim çolak

Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı

İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR?

Türk artistik jimnastikçi İbrahim Çolak, 7 Ocak 1995 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu ve İzmir'deki Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün aktif sporcusudur.

Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisi alet finallerinde milli sporculardan İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı. İbrahim Çolak, 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanmıştı.

Jimnastikçi İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak kaç yaşında? İbrahim Çolak madalyaları, başarıları, ödülleri

Son olarak Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı. İbrahim Çolak, Mersin'de devam eden Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak Şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde etti. Milli sporcu İbrahim Çolak, 'Parlayan Yıldız' ödülüne layık görülmüştü.

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