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Muğla’da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarısı sonrası Muğla’nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde önce hafif fırtına, ardından sağanak yağış başladı. Sağanak yağış sonrası şehir merkezinde yer yer su birikintisi oluşurken, Sanayi karşısı alışveriş merkezinde, Üniversite rampa inişinde, şehir eski mezarlığı-Karabağlar yolu üzerinde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Muğla 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:32 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muğla 5 günlük hava durumu

Muğla 5 günlük hava durumu

#Muğla
#hava durumu
#meteoroloji
#sağanak
#yağmur
12 dakika önce
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Muğla’da sağanak yağış etkili oluyor
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