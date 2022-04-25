Geleneksel tattan yeni lezzet: Muhallebili kadayıf tatlısı

Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda şerbetli tatlılardan çok sütlü tatlılar tercih edenlere vazgeçilmez bir lezzet muhallebili kadayıf tatlısı tarifi.

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI TARİFİ

1. ADIM: Malzemeler temin edildikten sonra muhallebili kadayıf tatlısı yapılmaya başlanır. Muhallebili kadayıf şu sıralamayla yapılır:

2. ADIM: İlk olarak kadayıfları küçük küçük kıyın.

3. ADIM: Geniş bir tencere içerisinde tereyağını eritin. Eritilen tereyağı içerisine kıyılmış kadayıfları ve şekeri ilave edin. Ve rengi dönene kadar kavurun. Ardından cevizi de ekleyin 10 dakika boyunca sürekli karıştırmak kaydı ile kısık ateşte kavurun.

4. ADIM: Ardından muhallebi yapımına geçebilirsiniz.

5. ADIM: Muhallebi iç un, süt, şeker ve nişastayı bir kap içerisine alın. (Kadayıf tatlısı muhallebili yapılıyor ise muhallebi yapımı çok önemlidir. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmak gerekir.)

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6. ADIM: Kabı ocağa koyun ve göz göz oluncaya kadar ocakta karıştırın. Göz göz olduktan sonra da krema ve vanilyayı ekleyin. Sonra da muhallebiyi soğumaya bırakın.

7. ADIM: Kadayıfın yarısını dikdörtgen bir yap içerisine alın ve düzgünce yayın. İyice yaydığınızdan emin olduğunuzda muhallebiyi kadayıfın üzerine dökün.

8. ADIM: Muhallebiyi de güzelce her tarafında yayın. Ardından kalan tel kadayıfları muhallebinin üzerine boşaltın ve yayın.

9. ADIM: Muhallebili tel kadayıf artık hazır. Bir gün buzdolabında bekletilip servis edilebilir.

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

Kadayıf için:

-300 gram tel kadayıf

-1,5 su bardağı dövülmüş ceviz içi

-3 yemek kaşığı tereyağı

-5 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebisi için:

-1 litre süt

- 4 yemek kaşığı un

-3 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 su bardağı toz şeker

-1 adet yumurta sarısı

-1 paket vanilya

-1 kutu krema

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI YAPILIŞI

1. Kadayıfı ince ince kırın. Kolay kırılması için 2 saat buzlukta bekletebilirsiniz. Geniş bir kaba alarak elde ufalayın. Bir teflon tencerede tereyağını eritin.

Kadayıfı ince ince kırın. Kolay kırılması için 2 saat buzlukta bekletebilirsiniz. Geniş bir kaba alarak elde ufalayın. Bir teflon tencerede tereyağını eritin. 2. Şekeri ve kadayıfı ekleyerek tahta kaşıkla karıştırarak kısık ateşte kavurun.

Şekeri ve kadayıfı ekleyerek tahta kaşıkla karıştırarak kısık ateşte kavurun. 3. Kadayıflar altın sarısı renge dönüşünce 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz ekleyerek karıştırın. Tüm malzeme geniş bir kaba alarak soğumaya bırakın.

Kadayıflar altın sarısı renge dönüşünce 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz ekleyerek karıştırın. Tüm malzeme geniş bir kaba alarak soğumaya bırakın. 4. Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastasını bir tencereye koyup çırparak karıştın. 1 yumurta sarısı ekleyip tekrar karıştırdıktan sonra kaynayıncaya kadar pişirin.

Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastasını bir tencereye koyup çırparak karıştın. 1 yumurta sarısı ekleyip tekrar karıştırdıktan sonra kaynayıncaya kadar pişirin. 5. Muhallebi piştikten sonra ocaktan alıp 15-20 dakika soğumaya bırakın. Soğuyan muhallebiye 200 ml (bir kutu) krema ve vanilya ekleyerek çırpıcıyla karıştırın.

Muhallebi piştikten sonra ocaktan alıp 15-20 dakika soğumaya bırakın. Soğuyan muhallebiye 200 ml (bir kutu) krema ve vanilya ekleyerek çırpıcıyla karıştırın. 6. Kadayıfların yarısını yayvan bir kaba yayın.

Kadayıfların yarısını yayvan bir kaba yayın. 7. Kadayıfların üzerine muhallebinin tamamını gezdirin.

Kadayıfların üzerine muhallebinin tamamını gezdirin. 8. Kadayıfların kalanını muhallebinin üzerine eşit şekilde yayın.

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MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

7 kişilik muhallebili kadayıf tarifi için hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI KALORİ DEĞERİ NEDİR?

1 porsiyon muhallebili kadayıf tatlısının kalori değeri 535/kcal'dir.

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI PÜF NOKTALARI

Tel kadayıfı, çıtır çıtır olması ve daha kolay kavrulması için derin dondurucuda bekletin. Elinizle küçük parçalara ayırdıktan (kırdıktan) sonra orta ateşte kavurun.

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Kavrulan kadayıflara arzuya göre toz tarçın ekleyebilirsiniz. Muhallebiyi pişirirken çırpma teli kullanarak pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz.

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MUHALLEBİLİ KADAYIF TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Önceden hazırlayıp, uzun süre buzdolabında beklettiğiniz tatlı daha yoğun bir kıvama sahip olur ve kolayca dilimlenir.

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