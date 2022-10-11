Mumbar dolması içi nasıl hazırlanır? Mumbar dolması tarifi, yapılışı

Mumbar bir sakatat türü olarak ülkemizde en çok yenen lezzetlerden birisidir. Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması iç malzemeleri nelerdir? İşte mumbar dolması yapımı...

MUMBAR HAYVANIN NERESİDİR?

Bumbar olarakta bilinen mumbar büyük ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağına denilmektedir.

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Mumbar dolması malzemeler

2 adet mumbar

Yıkamak için:

1 su bardağı sirke

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı limon tuzu

İç harcı için:

500 gram pirinç

3 diş sarımsak

2 adet kuru soğan

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1 adet domates

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

Sosu için:

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı kimyon

1 baş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 litre sıcak su

MUMBAR DOLMASI YAPILIŞI

Temizlenmiş mumbarın içini ve dışını bol suyla birkaç kez yıkayıp iyice temizleyin. İç harcı için domatesi ve sarımsağı rendeleyin. Soğanları yemeklik doğrayın. Pirinci de bol suyla yıkayıp harç malzemelerini güzelce harmanlayın. Mumbarların içine bir huni ya da kabak oyacağı yardımı ile harcı doldurun. Pirinç pişip şiştiğinde mumbar patlayacağından çok fazla doldurmayın, boşluk bırakın. İki ucunu dikiş ipiyle bağladığınız mumbarları yeniden bol suyla yıkayın. Derin bir kasede sirkeli su hazırlayıp mumbarları bu suda 15 dakika kadar bekletin. Yeniden durulayıp bu kez de üzerine un serpin ve güzelce ovalayarak dışındaki yapışkan yüzeyini temizleyin. Ardından mumbarlarınızı limon tuzu eklenmiş suda yıkayıp ununu arındırın. Dilerseniz birkaç kez daha sudan geçirdiğiniz mumbar dolmalarını kenara alın.

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Sosu için sarımsakları, salçayı, kimyonu, tuzu ve karabiberi bir tencerede karıştırın. Mumbarları da tencereye alıp üzerini geçmeyecek kadar su ilave edin. Düdüklü tencerede kısık ateşte 45 dakika kadar pişirdiğiniz mumbarınız servise hazırdır.

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MUMBAR YEMEK CAİZ MİDİR?

Eti yenen hayvanlardan elde edilen işkembe, bağırsak gibi sakatatların yenmesinde bir sakınca yoktur. Anca dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da vardır. Eti yenen hayvanlarda dinimizce yenmemesi gerektiği belirtilen bazı uzuvlar vardır. Bunlar hayvanın erkeklik ve dişilik organı (erkeklik yumurtası), et içinde bulunan toparlak guddeler, akıp giden kanı, hayvanın mesanesi (idrar kesesi) be safra kesesi yenmez. Bazı yerlerde mumbar veya işkembenin içerisinde bu gibi helal olmayan organlardan katıldığı bilinmektedir. Eğer bu katkılardan varsa o işkembe, kokoreç de yenmez.

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İkinci bir konu ise bu uzuvların boşaltım organı olmasından dolayı iyi temizlenmiş olmaları gerekliliğidir. İyiyce temizlendikten necasetten arındırıldıktan sonra kaynatılarak tüketilmesi gereklidir.

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