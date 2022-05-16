Muzlu rulo pasta tarifi: muzlu rulo pasta malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Artık bazı pastaları pastaneden almak yerine evde yapmayı isteyebiliyoruz. Bu pasta tariflerinden en kolayı olan muzlu rulo pasta tarifini sizler için hazırladık. İşte, o enfes lezzet muzlu rulo tarifi...
MUZLU RULO PASTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Pandispanyası için:
- -4 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- -1 su bardağı toz şeker
- -1/2 su bardağı süt
- -1,5 su bardağı un
- -1 paket vanilya
- -1 paket kabartma tozu
Kreması için:
- -3 su bardağı süt
- -1 su bardağı toz şeker
- -2 yemek kaşığı un
- -2 yemek kaşığı buğday nişastası
- -1 paket vanilya
- -1 yemek kaşığı tereyağı
İçi için:
- -2 adet muz
Üzeri için:
- -2 paket toz krem şanti
- -2 su bardağı soğuk süt
MUZLU RULO PASTA YAPILIŞI
- 1. İlk olarak kremasını hazırlayalım. Tereyağ hariç bütün malzemeleri bir tencereye alın. Kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın.
- 2. Kaynamaya başlayınca altını kapatın. Tereyağını da ekleyip iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Kremayı en az 1 saat kadar buzdolabında bekletin.
- 3. Pandispanya için yumurta ve şekeri en az 5 dakika kadar beyaz köpük gibi oluncaya kadar çırpın.
- 4. Sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından elenmiş un kabartma tozu ve vanilini ekleyin ve güzelce karıştırın.
- 5. Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökün. Spatula yardımıyla üstünü düzeltin.
- 6. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde 15-20 dakika kadar pişirin.
- 7. Piştikten sonra rulo şeklinde sarıp bir bezle örtün ve soğumaya bırakın.
- 8. Soğuduktan sonra pandispanyanın içine kremayı sürün. Uç kısmına muzları yerleştirin.
- 9. Pandispanyayı yağlı kağıttan ayırarak rulo şeklinde sarın. Kenarlarından kesip düzleştirelim ve servis tabağına alın.
- 10. Üzerine pudra şekeri serpelim. İsterseniz antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. En az 1-2 saat buzdolabından beklettikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
- *Afiyet olsun.
MUZLU RULO PASTA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
8 dilim muzlu rulo pasta tarifinin hazırlama süresi 25 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.
MUZLU RULO PASTA KALORİSİ
1 porsiyon muzlu rulo pastanın kalori değeri 373/kcal'dir.
MUZLU RULO PASTA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
Pastanın içinde kullandığınız kremanın daha parlak ve kıvamlı olması için; pişirme işlemini tamamladıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip, el blenderından geçirebilir veya mikserle çırpabilirsiniz.