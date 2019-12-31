Vize başvurusu, hangi amaçla yapıldığı önem taşımaksızın doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gereken bir süreçtir. Nijerya vize istiyor mu, Nijerya vizesi nasıl alınır, vize başvurusu kaç günde sonuçlanır, Nijerya vize ücreti ne kadar... Bu ve benzeri soruların yanıtları bilinmeden yapılacak vize başvurusu sadece para ve vakit kaybı anlamına gelecektir.

200 milyona yaklaşan nüfusuyla Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi olan Nijerya, petrol ve doğalgaz gibi çok zengin yer altı kaynaklarına, verimli tarımsal arazilere ve renkli bir kültüre sahiptir.

Afrika’nın en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya, Türk iş adamlarının yakından takip ettiği ülkeler arasında yer almakta.

Gerek fuar ziyareti veya iş görüşmesi gibi ticari nedenlerle gerekse turistik amaçlarla Nijerya'ya gitmek isteyenler için Nijerya vizesi büyük bir merak konusu... Peki, Nijerya'ya vize var mı, Nijerya vizesi almak kolay mı, Nijerya vizesi nereden alınır? Bu soruları ve Nijerya vizesi için merak edilen tüm konuları, on yılı aşkın süredir vize danışmanlığı sektöründe hizmet veren, Vize İşlem Merkezi Genel Müdürü Uğur Mert'e sorduk. İşte Nijerya vizesi konusunda tüm merak edilenler ve yanıtları...

Öncelikle Vize İşlem Merkezi'ni kısaca tanıtabilir misiniz?

Vize danışmanlığı alanında on yılı aşkın süredir hizmet veren Vize İşlem Merkezi, dünyanın çeşitli ülkelerine vize almak isteyen başvuru sahiplerine hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Vize başvuru formunun doldurulması, vize evraklarının hazırlanması, yeminli tercüme işlemlerinin yapılması, seyahat sağlık sigortasının temini, uçak ve otel rezervasyonun gerçekleştirilmesi gibi birçok konuda hizmet vermekteyiz.

Nijerya'ya vize var mı? Yeşil pasaport sahiplerinin Nijerya vizesi alması gerekiyor mu?

Çoğu kimse Afrika ülkelerine vize olmadığını düşünmekte ve bu yüzden de seyahatlerini planlarken aksaklıklar yaşayabilmektedir. Ancak, Nijerya başta olmak üzere çoğu Afrika ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemektedir. Hatta bireysel olarak yapılan Nijerya vize başvurularının olumlu sonuçlanma ihtimalinin diğer ülkelere göre bir hayli düşük olduğu söylenebilir.

Türk vatandaşları için Nijerya vizesi almak zor mu?

Sadece Diplomatik (siyah) pasaport sahiplerinin vizesiz giriş yapabildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Umuma Mahsus (bordo), Hizmet (gri) ve Hususi (yeşil) pasaport sahipleri, Nijerya'ya yapacakları seyahatler için mutlaka vize almak zorundadır. Nijerya, vize prosedürleri hayli sıkı ve zorlu bir ülkedir. Afrika ülkeleri arasında vize prosedürlerine en çok dikkat eden ülke Nijerya’dır desek hata etmiş olmayız. Vize başvurusunda yapılacak en ufak bir hata maalesef doğrudan ret şeklinde sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle özellikle bireysel başvuru yapan kişilerin çok fazla dikkatli olması gerekmektedir.

Nijerya vizesi ortalama kaç günde sonuçlanmaktadır?

Nijerya vize başvuru işlemleri ortalama yedi günde neticelenir. Nijerya Büyükelçiliği vize işlemlerini çok sıkı şekilde takip etmekte, gerek gördüğü durumlarda ek belgeler talep edebilmektedir. Herhangi bir aksilik yaşamamak için vize başvurunuzu seyahat tarihinizden en az on beş gün önce gerçekleştirmenizi öneriyoruz.

Nijerya express vize veya Nijerya e-vize uygulaması bulunuyor mu?

Hem Nijerya e-vize hem de Nijerya express vize uygulaması bulunmaktadır.

Nijerya'da iki haftadan daha az kalacak ve Nijerya'ya ticari amaçlarla seyahat edecek kişiler Nijerya e vize uygulamasına müracaat edebilir. Nijerya e-vizesi için gerekli belgeler firmamızdan öğrenilip belgeler e-posta yolu ile iletilmesi durumunda, vize başvuru işlemini gerçekleştirebilmekteyiz.

Nijerya elektronik vize işlemleri, ortalama bir hafta içinde sonuçlanmaktadır.

Peki, Nijerya Kapı Vizesi uygulaması var mı?

Acilen Nijerya vizesine ihtiyaç duymanız halinde, firmamız Nijerya Göçmenlik Bürosunca (Immigration Office) düzenlenmiş evrakı tedarik edebilmektedir. Nijerya kapı vizesi almak için seyahatinizden en az üç gün önce firmamızla irtibata geçmeniz yeterlidir. Nijerya Kapı Vizesi için gerekli uçak bileti, otel rezervasyonu ve pasaport görüntünüzü, net ve okunaklı şekilde bizlere e-posta aracılığıyla ulaştırmanız yeterli olacaktır.

Nijerya vizesi konusunda tam yetkili seyahat acentesi olduğunuzu söylediniz. Peki, tam yetkili seyahat acentesi ne demek?

Müşterileri adına vize başvurusu yapabilen, süreci takip edebilen, resmi olarak yazışma gerçekleştirebilen ve sonuçlanan pasaportu büyükelçilikten teslim alabilen seyahat acenteleri "tam yetkili seyahat acentesi" olarak adlandırılmaktadır. Vize İşlem Merkezi, Nijerya vizesi konusunda akredite, tam yetkili bir seyahat acentesidir.

Müşterilerinizin Nijerya vize başvurusu için sizi ziyaret etmesine veya büyükelçiliğe gelmesine gerek yok o hâlde. Doğru mudur?

Tam olarak doğrudur! Ankara veya Ankara dışında yaşayan kişilerin kargo veya kurye yoluyla ya da bizzat ofisimize gelerek vize için gerekli belgeleri firmamıza ulaştırması halinde, Vize İşlem Merkezi olarak Nijerya vizesine dair tüm süreci müşterilerimiz adına takip etmekte, sonuçlanan pasaportu teslim alabilmekteyiz.

Nijerya vize başvurusu konusunda neden Vize İşlem Merkezi tercih edilmeli?

Vize başvurularının olumsuz sonuçlanması; başvuru belgelerinin eksik hazırlanması veya başvuru formunun yanlış veya eksik doldurulması gibi teknik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu durum Nijerya vizesi için de geçerlidir. Hatta Nijerya özelinde, süreç, diğer ülkelere göre çok daha zordur. Bu nedenle, vize başvurusu konusunda profesyonel destek almak aslında bir gerekliliktir.

Türkiye'nin hangi şehrinde yaşıyor olursanız olun, vize başvuru evraklarınızı firmamıza göndermeniz durumunda, Nijerya Büyükelçiliğine şahsen gitmenize gerek kalmadan vize müracaatınızı sizin adınıza gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede; vize başvurusu, ek evrak teslimi ya da pasaportun büyükelçilikten alınması gibi işlemlerle sizi uğraştırmıyor; Ankara'ya en az iki kez seyahat etme masraf ve zahmetinden sizi kurtarmaktayız.

Kısaca, para ve vakit kaybının önüne geçiyor, sizi zahmetten kurtarıyor, üstelik bunu yüzlerce kez Nijerya vize başvurusu yapmış deneyimli personelimizle gerçekleştiriyoruz.

Vize süreçleri nasıl ilerliyor?

Müşterilerimiz bizimle iletişime geçtikten sonra kendilerine Nijerya vizesi için gerekli evrak listesini iletiyoruz. Belgeler kargo yoluyla firmamıza ulaştığında belgelerin kontrolünü sağlıyor varsa eksik ve hataları gideriyoruz. Ardından vize başvuru işlemini gerçekleştiriyor ve süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

Her çalışanımızın, uzmanlaştığı ülkeler bulunmakta. Bu uzmanlaşma sayesinde, şahsi başvurularda yapılan ve pek çok kişinin vize başvurularının olumsuz sonuçlanmasına neden olan hatalarının önüne geçiyor ve süreci olabildiğince kısaltıyoruz.

Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, vizeli pasaportu büyükelçilikten teslim alarak, elden veya kargo yoluyla sahiplerinin adreslerine kadar iletiyoruz.

Firmanız aracılığıyla yapılan Nijerya vizesi başvurularının ne kadarı olumlu şekilde sonuçlanmaktadır?

Vize İşlem Merkezi olarak Nijerya vizesi konusunda on yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz. Tecrübeli ve alanında uzman kadromuz sayesinde en doğru ve en hızlı şekilde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bunun sonucu olarak da Nijerya vizesi konusunda oldukça yüksek bir başarı oranına sahibiz.

Her yıl binlerce yolcuya hizmet veren firmamızın, 2019 yılı için Nijerya vize başvurularını olumlu sonuçlandırma oranı %96'dır.

Yetkisiz acenteler yüzünden mağdur olan çok sayıda insan bulunmakta. Bu konuda neler tavsiye edersiniz? İnsanlar vize başvurusu yaparken nelere dikkat etmelidir?

Maalesef dediğiniz şey çok doğru. Son yıllarda, internet reklamlarıyla kullanıcıları tabir-i caizse ağına düşüren ve onları kandıran çok fazla acente türedi. Bu hususta mağdurlar da oldukça arttı. Bu kötü amaçlı kişiler maddi ve manevi olarak yurttaşlarımıza zarar vermekten kaçınmadıkları gibi, telafisi çok güç zararlara sebebiyet vermektedir.

Yolcularımız, Nijerya vizesi konusunda iki hususa çok dikkat etmelidir. İlki; internette sıkça reklamları çıkan "Evraksız Nijerya Vizesi" gibi aldatıcı yaklaşımlara itibar etmemeleridir. Hiçbir ülke, hele ki Nijerya asla evraksız vize vermez. İkincisi, Nijerya, son yıllarda kaçak işçiliğin artışından kaynaklı "turistik vize" uygulamasına son vermiştir. Yani, vize başvurusu yaparken ya ticari vize ya da çalışma vizesi kapsamında müracaat etmek gerekir.

Yolcularımızın, yetkisiz acenteler nedeniyle mağdur olmamaları için vize hizmeti aldıkları acentelerin TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığını sorgulaması şarttır.

Tabii, Nijerya özelinde konuşacak olursak; Nijerya Büyükelçiliği'ne akreditasyonu olan acentelerden başkaları bu başvuru sürecini gerçekleştiremez. Dolayısıyla eğer birisi sizden "Nijerya vizesi randevu ücreti" ve benzeri kapsamlarda para talep ediyorsa, bu durum o kişinin art niyetli olduğunun bir göstergesidir.

Biz, Vize İşlem Merkezi olarak 2015 yılından bu beri DEİK'in (Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Nijerya ve Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği tüm seyahatlerde resmi heyetlerin vize hizmetlerini organize ettik.

MÜSİAD, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye İhracat Kredi Bankası gibi pek çok yüksek ölçekli kurumun, Nijerya vize başvurusu konusunda danışmanlık hizmeti aldığı şirket, Vize İşlem Merkezi'dir.

Dolayısıyla bizim referanslarımız ve hizmet kalitemiz, en büyük güvencemizdir. Nijerya’ya seyahat etmek isteyenlerin, sahte acentelerden dolayı mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen her türlü bilgilendirmeyi yapmaktayız.

Firma olarak, vize başvuru sürecinde olabildiğince şeffaf davranmakta ve vize başvurusunun her aşamasında müşterilerimizi bilgilendirmekteyiz.

Vatandaşlarımız, vizenin bir ülkenin kapısını açan en önemli anahtar olduğunu unutmamalıdır. Bu anahtar ne kadar sağlam olursa, kapıyı tekrar tekrar açmak da o kadar kolay olacaktır.

Vize İşlem Merkezi olarak Nijerya vizesi dışında hangi hizmetleri sunmaktasınız?

Vize İşlem Merkezi, Nijerya vizesi konusunda akredite ve tam yetkili seyahat acentesidir. Firma olarak sadece Nijerya vizesi konusunda değil; Almanya, Fransa, Kanada, Çin, Vietnam, Dubai vizesi başta olmak üzere, vize almak gereken tüm ülkeler için vize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tüm ülkeler için; vize başvuru formunun doldurulması, vize başvuru dosyasının hazırlanması, gereği halinde belgelerin tercüme edilmesi, seyahat sağlık sigortası, uçak bileti ve otel rezervasyonun temini başlıca hizmetlerimiz arasındadır.

Bunların dışında, kimi ülkelere mahsus, özel hizmetlerimiz de bulunmaktadır. Örneğin, Rusya vizesi almak için gerekli olan Voucher belgesi veya Vietnam vize başvurusu için gerekli olan Vietnam C-1 belgesinin teminini de gerçekleştirmekteyiz.

Profesyonel danışman kadromuz ve alanında uzman teknik ekibimizle, vize başvurusu konusunda hızlı ve güvenilir hizmet vermekteyiz. Vize işlemlerinizle ilgili her türlü konuda bize, 0312 419 19 03 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.