Özgün İstanbulda Nüfus Müdürlükleri yarın açık olacak mı? 10-11 Mart Nüfus Müdürlükleri Çalışma Saatleri
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İstanbul'da Nüfus Müdürlükleri yarın açık olacak mı? 10-11 Mart Nüfus Müdürlükleri Çalışma Saatleri

Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri İstanbul'da 10 Mart'tan itibaren uygulanacak resmi tatil ile birlikte gündeme geldi. 10-11 Mart tarihlerinde Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yapmak isteyen vatandaşlar "Yarın Nüfus Müdürlüğü açık olacak mı?" sorusunun yanıtı arıyor. Peki, Nüfus Müdürlükleri yarın ve Cuma günü açık olacak mı? İşte 10-11 Mart Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nüfus müdürlükleri yarın 10-11 Martta açık olacak mı?
nüfus müdürlüğü

İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar 14 Mart’a kadar tatil edildi. Bu sebeple vatandaşlar yarın yani 10 Mart’ta nüfus müdürlüklerinin çalışıp çalışmayacağını merak ediyor.

YARIN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK MI?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. İstanbul için turuncu alarm verdi. İstanbul Valiliği ise bu sebeple bir dizi önlem aldı. Sağlık, güvenlik ve ulaşım hizmetleri dışında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 10 Mart’ta idari izinli sayılacak. Bu sebeple nüfus daireleri yarın hizmet vermeyecek. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ KAÇTA AÇILIYOR?

Nüfus müdürlükleri sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında nüfus müdürlükleri işlem kabul etmiyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 16.30'a kadar sürüyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır; ancak seçim ya da diğer özel durumlarda hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) ya da akşamları da çalışabiliyorlar.

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