Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ocak ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Kısa süre önce aralık ayına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin 2023 Ocak enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Ocak ayına ilişkin açıklanacak olan yeni veriler ise temmuz ayında gerçekleşecek zam için ilk veri olacak. Şubat ayı kira artış oranı da Ocak ayı verileri ile merak kazandı. Şubat ayında kira artış oranı ne kadar olacak? Şubat kira artış zammı hesaplama haberimizde.