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Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ayın başında açıklanıyor. 2023 Ocak enflasyon beklenti tahmini anketi Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Yılın ilk enflasyon oranı Ocak ayı enflasyon verisi 3 Şubat saat 10.00'da açıklanacak. Peki, Ocak 2023 enflasyon beklentisi nedir, yüzde kaç olması bekleniyor?

09:09 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Ocak ayı enflasyon oranı

Ocak ayı enflasyon oranı

Ocak enflasyon beklenti tahmini anketi Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Son olarak enflasyon oranı Aralık ayında yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Ocak ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketi ile 12 ve 24 aylık enflasyon beklentisi tahminleri açıklandı.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşmişti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 40,74 olasılıkla yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 30,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 40,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 40,54’ünün beklentilerinin yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 49,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon verilerinin 3 Şubat 2022 Cuma günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.



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23 dakika önce
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Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
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