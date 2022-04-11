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Özgün İftar menüsünde yöresel lezzet Oğmaç (Ovmaç) çorbası
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İftar menüsünde yöresel lezzet: Oğmaç (Ovmaç) çorbası

'Ovmaç' ya da 'oğmaç çorbası' olarak bilinen eşsiz çorba, iftar sofralarınızı şenlendirecek. Oldukça kolay ve pratik yapılacak yöresel "ovmaç" çorbası midenizi tıkamayan leziz tadıyla sizler için derledik.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Oğmaç çorbası tarifi: Ovmaç çorbası nasıl yapılır?
Ovmaç (Oğmaç) çorbası

Oğmaç ya da diğer adıyla ovmaç çorbası olarak bilinen yöresel lezzet hem doyurucu, biraz geleneksel ve besleyici olan çorba biraz zahmetli olsa da yediğinizde değdiğini anlayacaksınız.

OĞMAÇ (OVMAÇ) ÇORBASI İÇİN MALZEMELER (8 PORSİYON)

  • * 1 su bardağı un
  • * 1 adet yumurta
  • * 8 su bardağı su
  • * 1 çorba kaşığı tereyağı
  • * 3 diş sarımsak
  • * Bir buçuk su bardağı yoğurt
  • * tuz
  • Üzeri için;
  • * 1 çorba kaşığı tereyağı
  • * Pul biber
  • * Nane

OVMAÇ ÇORBASI YAPILIŞI

* Yoğurma kabına un, yumurta, 1 çay kaşığı tuz ve birkaç çorba kaşığı sıcak su ekleyi.

* Tüm malzemeyi avuç içinde ovarak pirinç büyüklüğünde küçük hamur parçaları yapın.

* Bir tencerede su, tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve sarımsağı kaynatın.

* Hamur parçalarını suya eklerken, bir taraftan topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın.

* Hamurlar yumuşayana kadar pişirin.

* Bir kasede yoğurdu çırpın ve yavaşça çorbaya ekleyip, karıştırın.

* Kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin.

* Daha sonra ocağı kapatın. Bir tavada tereyağını eritip, pul biber ve nane ekleyin.

* Karışımı çorbanın üzerinde gezdirip, sıcak olarak servis yapın.

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