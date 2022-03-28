OGS'den HGS'ye geçmek için son gün ne zaman?

Otoyol ve köprü geçişlerinde 31 Mart'tan itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) sistemi yerine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü de HGS etiketini ücretsiz almak için hangi yollar izlenmeli? İşte ayrıntılar..

OGS İÇİN SON GÜN 31 MART PERŞEMBE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içinde yapılan açıklamaya göre araçlarda OGS dönemi kapanıyor. Otoyolda uzun kuyruklar oluşmasına neden olan OGS sistemi kaldırılacak ve tüm geçişler sadeve HGS sistemi üzerinden gerçekleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 31 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişler sadece HGS üzerinden yapılmaya başlanacak.

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OGS SAHİBİ SÜRÜCÜLER ÜCRETLERİNİ GERİ ALACAK MI?

OGS kullanıcıları aynı bankada HGS hesabı açtırırlarsa depozito bedelleri ile HGS etiket bedeli ve teminat bedeli üzerinden mahsuplaşma yapılacak. ‘OGS Kullanıcısı Vatandaşlarımızın HSG Etiketiği Ücretsiz Almak için Takip Etmesi Gereken Adımlar’ başlığıyla yayınlanan duyuruya göre OGS kullanıcıları öncelikle 31 Mart’tan önce cihazı aldıkları bankaya başvuracak. İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açtıracaklar. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücretleri, kapatılacak olan OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek. Bu tahsilattan sonra halen hesabında parası kalanların bakiyeleri kişinin banka hesabına/kredi kartına iade edilecek. İade işlemleri cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak. OGS cihazını HGS etiketiyle değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek kalmayacak. 31 Mart’a kadar kapatılmamış tüm OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

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31 Mart 2022'de Otoyol ve Köprülerde #HGS Dönemi Başlıyor!#OGS Kullanıcısı Vatandaşlarımızın #HGSEtiketi'ni Ücretsiz Almak İçin Takip Etmesi Gereken Adımlar;

⤵️ pic.twitter.com/cYkVdx2fHi — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) March 8, 2022

HGS NASIL ÇALIŞIYOR?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinde ödemenin pasif RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği Türkiye'de 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan bir ücretlendirme sistemidir. Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş hesaptan tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle gişelerde ödeme yapmak için duraksamadan hızlı bir geçiş sağlanır. Sistemde ek olarak gişelerden geçen aracın dört farklı açıdan görüntüsünü çekerek sınıf ve plakasını tespit eden akıllı kameralar kullanılmaktadır. Tüm bu artı özelliklerine rağmen, Hızlı Geçiş Sisteminin yatırım maliyeti, mevcut sisteme göre çok daha düşüktür.

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Köprü ve otoyol gişelerinde ücret toplama işlemleri, ilk zamanlarda nakit para ile gerçekleştirilirken, OGS sisteminin devreye alınmasıyla nakit para ile tahsilatın sonlandırılması düşünülmüştü. Fakat OGS cihaz ücretinin yüksek olması ve cihaz alım işlemlerindeki prosedür fazlalığı sebebiyle hedeflenen kullanıcı kitlesine ulaşılamadı. Daha sonra kart bedeli düşük ve kolay alınabilen KGS sistemi devreye alınarak, karayollarında nakit para tahsilatı sonlandırıldı. KGS sisteminin, nakit para tahsilatına benzerliği sebebiyle araçlarda dur-kalk nedeniyle zaman aşımı ve kontör bitmesi gibi sorunlarla karşılaşıldı. Yeni teknolojiler kullanılarak, kullanılan her iki sistemin iyi yönleri bir araya toplanarak hızlı geçiş sistemi geliştirildi. HGS sisteminde kullanılan yazılımlar büyük oranda Türkiye'de üretilmiştir. HGS sisteminin devreye girmesi ve 1 Şubat 2013 itibarı ile Türkiye'de kullanılan KGS sistemi kullanımdan kaldırılmıştır.