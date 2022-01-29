Özgün Omicron nasıl anlaşılır? Omicron belirtileri nelerdir?
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Omicron nasıl anlaşılır? Omicron belirtileri nelerdir?

Omicron, son zamanlarda yaşamımıza girdiğinden bu yana hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan omicron varyantı belirtileri değişiklik gösterebiliyor. Öldürücü etkisi düşük fakat yayılım hızı yüksek omicron varyantı ülkemizde de her geçen gün etkisini artırıyor. Peki Omicron varyantı belirtileri nelerdir? Omicron varyantı nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Omicron nasıl anlaşılır? Omicron belirtileri nelerdir?
omicron

2019'un son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü, en çok mutasyona uğrayan türü Omicron varyantıyla birlikte yeni semptomlar da ortaya çıkıyor. Peki, omicron belirtileri nelerdir? Hangi semptomlar omicron varyantını işaret eder?

OMİCRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüsülün ilk belirtileri arasında yüksek ateş ve öksürük yer alırken Omicron varyantında ise bu belirtiler daha az oranda seyrediyor. Omicron varyantında şimdiye kadar tespit edilen en yaygın belirtiler ise şu şekildedir:

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Eklem ağrıları

İSHAL OMİCRON BELİRTİLERİ ARASINA GİRDİ

ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), corona virüsünün birçok semptomu olduğunu hatırlatırken, Omicron varyantının ise daha önceki dalgalarda görülmeyen belirtileri olduğunu duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlerde CDC ve Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nde görevli uzmanlar hastaları inceledi ve virüs bulaştıktan çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan yeni bir belirtiye dikkat çekti.

Bilim insanları ve uzmanlar virüs bulaştıktan çok kısa bir süre sonra hastaların yüzde 20’sinde ishal görüldüğünü açıkladı. Omicron varyantının belirtilerinin önceki varyantlardan farklı olduğunu ve tespit edilmesinin zor olduğuna dikkat çekilirken uzmanlar bu belirtiye dikkat edilmesi gerektiğini altını çizdi.

CDC, “Eğer tuvalete gittiğinizde ishal olduğunuzu görürseniz, bu Omicron varyantının bulaştığına dair bir işaret olabilir” açıklamasını yaptı. ABD merkezli medya kuruluşu NBC Chicago ise, “Bağışıklık sistemiyle ilgili sorun yaşayanların ishal ya da benzeri gastrointestinal semptomlar yaşaması olası” yorumunu yaptı.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nden yetkililer de hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde bu belirtinin görüldüğünü duyurdu.
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