Omicron varyantı hangi illerde görüldü? Omicron vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de görülen Omicron varyantının yüzde 42 seviyesinde olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaştı. Bakanlık açıklamasının devamında, 1 Aralık'tan itibaren 6 ilde 42 Omicron varyantının tespit edildiğini ve en çok vakanın İstanbul'da görüldüğünü belirtti.

OMİCRON VARYANTI HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının görüldüğü illeri açıkladı. Yapılan duyuruda, "1 Aralık 2021 tarihinden beri sekanslanan 3344 örnekten 42’si Omicron. Varyantın görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir." denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı basın yayın organlarında, covariants adlı internet sitesindeki grafikler referans alınarak ülkemizde omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberler yayınlanmıştır.

İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını; bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220’sinin Delta 27’sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır.

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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık’tan itibaren tarama yapılan 150.000 örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır.

1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344’tür. Bunların 3073’ü Delta , 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir.”

OMİCRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüsülün ilk belirtileri arasında yüksek ateş ve öksürük yer alırken Omicron varyantında ise bu belirtiler daha az oranda seyrediyor. Omicron varyantında şimdiye kadar tespit edilen en yaygın belirtiler ise şu şekildedir:

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Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Eklem ağrıları