Online Baharat ve Kuruyemiş Siparişinin Yeni Adresi: Aksoy Baharat

Kuruyemiş ve Baharata Yoğun İlgi

Hali hazırda yaşanan salgın ile birlikte baharat, bitki çayları, organik bitkiler, kuru meyve ve kuruyemiş gibi faydalı besinlere tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği gıda ürünleri oldu. Özellikle tüketicilerin metabolizma ve bağışıklıklarını güçlendirmek için bu tarz ürün gruplarına ciddi talepleri oluştu. Oluşan bu taleple beraber baharat, bitki çayı ve kuruyemiş ürünlerinde gözler görülür fiyat artışları yaşandı. Özellikle Kuruyemiş Fiyatları bu anlamda dikkat çekti. Fakat Aksoy Baharat özellikle bu dönemde tüm ürünlerini toptan fiyatına tüketicilerle buluşturma iddiasıyla karşımıza çıkıyor.

Toptan Fiyatına Baharat ve KuruyemişFırsatı

Firma yetkilisi Salih Korkut’a “Toptan Fiyatına Baharat ve Kuruyemiş Fırsatı” konusunu sorduk;

Evet bu mümkün, bölgemizin en verimli topraklarına sahip olan ülkemizde buna yetecek hektarda arazimiz ve iş gücümüz var. Bunun dışında 25 yıllık toptancılık deneyimimiz ile oluşturduğumuz tedarikçi ağı sayesinde elimiz çok daha güçleniyor. Online ve fiziksel olarak kullanıcılara sunmakta olduğumuz ürünlerin %80’i kendi ülke topraklarımızda yetişiyor. Aynı zamanda tüketicilerimizin talep ettiği fakat ülkemizde henüz imal edilmeyen ürünleri de saha ekibimiz ile araştırarak tedarik ederek en uygun fiyatlarla kullanıcılara sunuyoruz.

Ürünlerimiz el değmeden son teknoloji ürünü makineler vasıtasıyla son tüketiciye hazır hale getiriliyor.

İnternetten Baharat Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Baharat dünyası çok geniş ve çeşitlidir bir dünya . Ne yazık ki baharatları seçerken taklit edilmiş veya bayatlamış halleri ile karşılaşan müşterileri bizlerde duyuyoruz. Fakat birbirinden ilk bakışta ayırt edilemeyecek gerçek ve sahte baharatlar birkaç küçük yöntem ile anlaşılabiliyor.

Öncelikle mutlaka ürünü alacağınız firmanın geçmişine bakmalısınız. Biz Aksoy Baharat ve Kuruyemiş olarak 25 senedir bu sektöre hizmet veriyoruz. Aynı zamanda aldıkları ürünün hangi yılın mahsulü olduğu, ithal mi yoksa yerli ürün mü olduğu oldukça önemli.

Baharatları seçerken, öğütülmüş baharatlar yerine bütün hallerini tercih etmek işinizi kolaylaştırabilir. Ürün ambalajları baharatları toz ve nemden korumalıdır. Biz Aksoy Baharat olarak ürünlerimiz de %100 doğal ve sağlıklı kraft kağıt kullanmaktayız. Aynı zamanda ağız kısımlarının yapısı itibariyle bu ürünlerimiz uzun dönem aynı ambalaj da saklanmaktadır. Bununla birlikte cam baharatlıklar da oldukça sağlıklıdır. Müşterilerimiz için iki seçeneği de ürün portföyümüz de sunmaktayız. Baharatları korumak için cam kaplar kullanmak faydalıdır çünkü cam kokulara ve neme izin vermemektedir.

Tüketiciler alışveriş öncesi ve sonrası sorunsuz bir süreç geçirmeyi hedefliyorsa onlar için en doğru adresin https://aksoybaharat.com/ adresi olduğunu belirtmek isteriz.

Tek Tıkla Kuruyemiş ve Baharat Siparişi

Hem etli hem de zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmezi hem yemeklere verdiği eşsiz lezzet hem de sağladığı faydalar nedeniyle dikkatleri her dönem üzerine çekmiştir. Kekik, kimyon, pul biber, toz biber, nane, çemen ve sumak gibi enfes baharatların üretim süreci büyük bir titizlik istiyor.

Üretimde kullanılan sebzelerin doğru mevsimde en doğal yöntemlerle toplanması, doğallığını ve faydasını kaybetmemesi için doğru yöntemlerle kurutulması, katkı maddesi kullanılmaması ve el değmeden paketlemelerin hijyenik koşullarda yapılması oldukça fazla öneme sahiptir.

Firmamız 25 yıllık deneyimle her daim sizin için mükemmel çözümler üretmeyi en temel amacı olarak görmeye devam ediyor ve buna yönelik adımları atıyor.

En uygun baharat fiyatları ve kuruyemiş fiyatları şimdi aksoybaharat.com adresinde ! Üstelik 150 TL ve üzeri alışverişleriniz de kargo ücretsiz!

Aynı zamanda Trendyol ve Hepsiburada mağazalarımızdan da sipariş verebilirsiniz. İki site için de arama kısmına Aksoy Baharat yazmanız halinde ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Fakat komisyon oranları sebebiyle sitemiz de yer alan fiyatların bir tık üzerinde fiyatlandırma yapıldığını belirtir ve direkt olarak sitemizden sipariş vermenizi öneririz.

Şartsız Koşulsuz İade veya Değişim

Tüm ürünlerimiz için şartsız ve koşulsuz iade ile diğer firmalardan farkımızı ortaya koyuyoruz. Pandemi ile kargo firmalarına binen yükün farkındayız. Bu sebeple kargo esnasında yaşanabilecek sorunları da gündemimize alarak müşterilerimizin memnuniyeti adına tüm ürünlerimiz de şartsız ve koşulsuz iade veya değişim fırsatını sizlere sunuyoruz.

Üstelik 50 KG ve üzeri alımlarda ekstra fırsatlar için (0216) 396 35 12 numarasından iletişime geçebilrisiniz.