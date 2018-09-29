ÖSYM giriş: ALES sınav giriş belgesi alma

ALES giriş yerleri açıklandı. T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapacak olan adaylar giriş yerlerini öğrenebilecekler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 30 Eylül Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 30 Eylül Pazar uygulanacak ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınav giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

Sınava gelirken yanınızda bulundurmanız gerekenler:

*Sınav giriş belgesi

*Geçerli kimlik belgesi

(T.C. Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Pasaport, Kuzey Kıbrıs Türk, Cumhuriyeti Kimlik kartı, Mavi Pembe kart)

Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden sınav giriş yerlerinizi öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi çıkartabilirsiniz.

Sınav giriş belgesi için tıklayınız