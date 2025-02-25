ÖSYM tarihi duyurdu: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, saat 13.00'te sona erdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, adayların saat 10.15'te başlayan sınava yetişebilmeleri amacıyla kavşaklarda ve güzergahlarda, olası yoğunluğa karşı önlem alarak trafiğe müdahale etti. Bu kapsamda sınava yetişmek için yardım talebinde bulunan bazı öğrenciler de ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü. Aileler de çocuklarını sınava yetiştiren polislere teşekkür etti.