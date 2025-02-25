ÖSYM tarihi duyurdu: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından pazar günü düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına bu sene 670 bin 718 aday başvurdu. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2025 MSÜ sonuçları 18 Mart tarihinde erişime açılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Askeri öğrenci adayları sınavların ardından sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart'ta sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak.
2025-MSÜ SINAVINA 670 BİN BAŞVURU
Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, saat 13.00'te sona erdi.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-MSÜ'nün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Adaylar, sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç kalan öğrencilere polis desteği
Kayseri'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) geç kalan öğrencileri okullarına polis ulaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, adayların saat 10.15'te başlayan sınava yetişebilmeleri amacıyla kavşaklarda ve güzergahlarda, olası yoğunluğa karşı önlem alarak trafiğe müdahale etti. Bu kapsamda sınava yetişmek için yardım talebinde bulunan bazı öğrenciler de ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü. Aileler de çocuklarını sınava yetiştiren polislere teşekkür etti.