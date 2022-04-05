2022 yılında İstanbul Yurt Fiyatları

İstanbul Yurt Fiyatları 2022-2023 Yılında Ne Kadar Oldu?

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum bir çok sektörü olduğu gibi özel yurtları da etkiledi. Enflasyonda yaşanan artış; başta elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatları olmak üzere özel yurtların gider kalemlerinde gözle görülür bir artışa sebep oldu. Bunun yanında 2022 yılı itibariyle asgari ücrete gelen %50 zam, yurtların personel masraflarını da önemli ölçüde artırmış durumda.

Bütün bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda 2022 yılında istanbul yurt fiyatlarına en az %50 civarında bir artış yapılacağı öngörülmektedir. Bu artıştan sonra İstanbul yurt fiyatlarının 13.000 TL ile 100.000 TL civarında olması bekleniyor. Tabii bu fiyatlar sadece erken kayıt dönemi için kısıtlı sayıda öğrenci için geçerli olabilir. Ağustos ve eylül ayları için değerlendirmek yapmak için henüz çok erken.

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Yurt fiyatlarındaki artış oranı hesaplanırken yurt tarafından sağlanan ek hizmetler belirleyici olacaktır. Örneğin yurt fiyatına akşam yemeği veya servis gibi hizmetlerin dahil olup olmaması ücret artışında önemli parametreler arasında olacaktır.

İstanbul Kız Yurtları

İstanbul kız yurdu fiyatlarının 2022 yılında 15.000 TL ile 100.000 TL arasında olacağı öngörülmektedir. Detaylı bilgi almak için İstanbul Kız Yurdu sayfasını ziyaret ederek beğendiğiniz yurdu seçerek whatsapp üzerinden ya da toplu bildirim formu ile üniversitenize yakın yurtlardan fiyat alabilirsiniz.

İstanbul Erkek Yurtları

İstanbul erkek yurdu fiyatlarının 2022 yılında 13.000 TL ile 95.000 TL arasında olacağı öngörülmektedir. Detaylı bilgi almak için İstanbul Erkek Yurdu sayfasını ziyaret ederek beğendiğiniz yurdu seçerek whatsapp üzerinden ya da toplu bildirim formu ile üniversitenize yakın yurtlardan fiyat alabilirsiniz.

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İstanbul Yurt Fiyatları

Yurtlarfiyatlar.com verilerine göre güncel yurt fiyatları tablosunun aşağıdaki gibi olması beklenmektedir.

Ataşehir Yurt Fiyatları 2022

22.000 TL - 60.000 TL

Avcılar Yurt Fiyatları 2022

15.000 TL - 57.000 TL

Bahçelievler Yurt Fiyatları 2022

18.000 TL - 45.000 TL

Bakırköy Yurt Fiyatları 2022

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21.000 TL - 50.000 TL

Beşiktaş Yurt Fiyatları 2022

20.000 TL - 100.000 TL

Beykoz Yurt Fiyatları 2022

13.000 TL - 45.000 TL

Beyoğlu Yurt Fiyatları 2022

21.000 TL - 67.000 TL

Esenler Yurt Fiyatları 2022

16.000 TL - 36.000 TL

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Esenyurt Yurt Fiyatları 2022

18.000 TL - 54.000 TL

Fatih Yurt Fiyatları 2022

18.000 TL - 63.000 TL

Kadıköy Yurt Fiyatları 2022

21.000 TL - 60.000 TL

Kartal Yurt Fiyatları 2022

22.000 TL - 52.000 TL

Küçükçekmece Yurt Fiyatları 2022

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16.000 TL - 58.000 TL

Maltepe Yurt Fiyatları 2022

15.000 TL - 48.000 TL

Şişli Yurt Fiyatları 2022

26.000 TL - 57.000 TL

Ümraniye Yurt Fiyatları 2022

21.000 TL - 45.000 TL

Üsküdar Yurt Fiyatları 2022

24.000 TL - 60.000 TL

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Zeytinburnu Yurt Fiyatları 2022

21.000 TL - 95.000 TL

Bu yazımız içerisinde belirtilen özel yurt fiyatları hakkındaki bilgiler www.yurtlarfiyatlar.com sitesi tarafından sağlanmıştır.