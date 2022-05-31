​Birbirinden şık banyo dekorasyonu fikirleri

Küçük banyonuzda alandan tasarruf etmeniz ve alanı doğru değerlendirmeniz son derece önemli. Bunun tam aksi büyük banyolarda ise alanın boş görünmesi ve nasıl bir dekorasyon yapılacağına karar verilememsi çok sık karşılaşılan problemlerden biri. İşin özünde küçük veya büyük fark etmeksizin banyolarınızı şık ve gösterişli ürünler ile güzelleştirmek aslında tamamen sizin elinizde. Lavabo seçiminden duşakabin tercihinize kadar her ayrıntının banyo dekorasyonuna doğrudan etki edeceğini unutmayın! Bu noktada yardıma ihtiyacınız varsa sizler için hazırladığımız en güzel banyo dekorasyon fikirlerine bir göz atmadan tadilata kalkışmayın.

Küçük banyo dekorasyonunda dikkat edilmesi gerekenler

Banyonuz küçükse ilk yapmanız gereken şeylerden biri, doğru ürünleri tercih etmek. Bu noktada hem alandan da tasarruf etmek hem de göz yoran bir dekorasyona sebebiyet vermemek için dikkatli olmalısınız. Gelin dar banyo dekorasyonu küçük ama önemli ayrıntılara beraber göz atalım!

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Lavabo seçiminde titiz olun

Küçük banyonuzu dekore ederken dikkat etmeniz gereken şeylerden ilki lavabo seçimidir. Özellikle küçük banyonuza ayaklı bir lavabo yerleştirirseniz yanlış bir seçim yapmış olursunuz. Bunun yerine asma lavabo modellerini değerlendirebilirsiniz. Bu sayede banyonuza sade ve şık bir görünüm kazandırırken alandan da tasarruf edebilirsiniz.

Banyo dolaplarınızda açık renkleri tercih edin

Banyolarımızın vazgeçilmez unsurlarından olan dolaplar, şayet koyu renklere sahipse genel olarak boğucu bir görünüme sebebiyet verir. Bunun yerine özellikle küçük bir banyoya sahipseniz açık tonlardaki dolaplara yönelmeniz en uygun seçenektir. Aynı zamanda banyonuzun kullanım alanını artırmak için enine değil dikine uzun dolapları seçmeniz de oldukça önemli.

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Olabildiğince büyük ayna kullanın

Küçük banyonuzu olduğundan daha geniş göstermek istiyorsanız bu noktada imdadınıza aynalar yetişecektir. Aynaların kullanıldığı alanda yarattığı etkiyi kesinlikle ardı etmeyin. Küçük alana sahip banyonuzda büyük aynalar kullanmanız dekoratif açıdan son derece etkili bir tercih olacak.

Aydınlatmaya önem verin

Banyonuzda doğru aydınlatma ürünleri kullanmanız da dekoratif açıdan son derece önemli. Çünkü loş veya karanlık bir banyo hem kullanışsız hem de yaptığınız dekorasyonun kendini göstermesine engel olacaktır. Bu nedenle tavan veya ayna üzeri aydınlatma ürünleri arasından kendinize uygun seçimi yapmaya özen göstermelisiniz.

Büyük banyo dekorasyonu için şık öneriler

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Büyük bir banyoya sahipseniz aslında işinizin çok daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü banyo ürünlerinin yanı sıra pek çok şık aksesuar seçeneği de onları doğru bir şekilde değerlendirmeniz için sizleri bekliyor. Büyük banyonuzu dekore ederken dikkat etmeniz gereken kritik nokta ise alanı doğru kullanmak. Bunun yanı sıra dekorasyonda kullanacağınız hakim renkten mobliyalara, duşakabinden lavaboya kadar her adımda doğru kararlar vermelisiniz.

Büyük lavaboları rahatlıkla tercih edebilirisiniz

Büyük banyolarda kullanım alanı oldukça fazla olduğu için lavabo seçerken özgür davranabilirsiniz. Ayaklı veya dolaplı lavabolar, hem fonksiyonel olarak hem de görünüm olarak banyonuzu güzelleştirecek ayrıntılardır.

Ürün Konumlandırmasını Doğru Yapın

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Büyük banyonuzu dekore ederken ürünlerin doğru yerde olmasına özen göstermelisiniz. Örneğin duşakabini köşeye konumlandırırken, çamaşır makinesini nereye koyacağınızın planını önceden yapmaya çalışmalısınız. Banyo ürünleri genellikle taşınması zor oldukları için konumlandırmayı önceden belirlemeniz ilerleyen dönemlerde size çok fayda sağlayacaktır.

Renk konusunda özgür olun

Büyük bir banyoya sahipseniz alanı daha da geniş göstermek gibi bir derdiniz olmayacağından renk konusunda sınırsız seçenek arasından tercih yapabilirsiniz. Ancak yaygın şekilde büyük banyolarda da açık renk veya pastel tonlarının tercih edildiğini unutmamalısınız.