Domain Sorgulama Nasıl Yapılır? 6 Basit Adımda Alan Adınızı Seçin

Çünkü alan adı, çevrimiçi kimliğinizdir ve ziyaretçilerin web sitenize geldiklerinde gördükleri ilk şeydir.

Peki, web siteniz için mükemmel alan adını nasıl seçersiniz?

Alan Adı Nasıl Seçilir?

Alan adı seçmek birçok şekilde yapılabilir. Fakat aşağıdaki ipuçlarından yararlanarak bu süreci kolaylaştırabilirsiniz:

1. Alan adınızı basit ve kısa tutun

Alan adının uzunluğu söz konusu olduğunda, kısa bir alan adı seçmek, markanızın hatırlanır olması için çok önemlidir.

Çünkü daha kısa ve daha basit alan adlarının hatırlanması kolaydır. Bu sayede ziyaretçileriniz sizi çevrimiçi olarak ararken güçlük çekmez. Bu yüzden alan adınızı 1-3 kelime veya on karakter ile sınırlandırmanız gerekir.

2. Akılda kalıcı ve hecelemesi kolay olmasını sağlayın

xcg52fvs.com gibi bir alan adı seçtiğinizi düşünün. Bu alan adı, görebileceğiniz gibi kısadır, ama telaffuzu yoktur. Ayrıca ezberlemesi de oldukça zordur.

Bu noktada vizyonunuzu, hizmetinizi ve ürününüzü benzersiz şekilde açıklayan bir şey denemeniz gerekir. Ayrıca yazım sorunlarından kurtulmak için yabancı kelimelerden de kaçınmanız gerekir.

3. Numaralandırmalardan ve kısa çizgilerden kaçının

Rakamlar ve semboller içeren alan adlarını yazmak daha zorlayıcıdır ve ustalık ister. Ayrıca yanlış yazılma ve kullanıcıları yanıltma şansları yüksektir.

Tüm bu nedenlerden dolayı başarılı işletmeler, alan adlarında kısa çizgi kullanmaktan kaçınır.

Aynısı, alan adınızda sayıları kullanmak için de geçerlidir. Sayılar da kafa karıştırma eğilimindedir. Bu noktada, alan adınızda sayı ve tire kullanmaktan kaçınmak, akıllıca bir seçim olacaktır.

4. Mükemmel alan adı uzantısını seçin

İnternette, kategorilerine göre kullanılabilecek birden fazla alan adı uzantısı vardır. Bunlar; .com, .org, .edu, .io ve daha fazlasını içerir.

Peki siz işletmeniz için hangisini tercih etmelisiniz?

Bir alan adı uzantısı seçmek, herhangi bir kurala bağlı değildir, yani herhangi bir sınırlama gerektirmez. Fakat insanlara tanıdık gelen bir alan adı uzantısını seçmek bu noktada daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu uzantılar, insanların sitenizin adını kolayca hatırlamalarına yardımcı olur.

Dünyanın her yerinden insanların aşina olduğu birden çok üst düzey alan adı uzantısı vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

● .org- Ticari kuruluşlar veya kişiler, hatta internetteki herkes .org uzantısını alan adı olarak alabilir.

● .net- Bu uzantı genellikle internet, barındırma hizmetleri ve veri tabanı işbirliği araçları sağlayan kuruluşlar tarafından kullanılır.

● .edu- Eğitim kurumu olarak akredite edilmiş eğitim kurumları, sanal varlıklarında .edu uzantısını kullanır.

● .gov- Bu alan adı uzantısı her tür devlet kurumu tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

● .info- Hedef kitlelerine bilgi vermek isteyen kişi veya markalar, .info alan adını tercih eder.

● .com- Bu alan adı oldukça popüler olmasına ve hemen hemen her tür kişi ve işletme tarafından kullanılmasına rağmen .com alan adı uzantısı ticari kuruluşlar için belirlenmiştir.

Ayrıca, yapay zeka araçlarınızı tanıttığınız bir işletme siteniz varsa, bir .ai uzantısına sahip olmak, sitenizde doğru hedef kitlelere ulaşmanıza yardımcı olur.

Bir alan adı uzantısı seçmek, hizmete ve şirket türüne göre değişir.

Hangi alan adı uzantısını seçtiğiniz önemli olmasa da, piyasada daha yüksek satış yapan en büyük markaların çoğu .com uzantılı alan adına sahiptir.

5. Alan adı oluşturucu kullanın

Birçok alan adı oluşturucu, yalnızca tek bir anahtar kelimeden bile kullanılabileceğiniz birçok alan adı önerisi sunar. Hatta bazı platformlar, uzunluk ve alan adı uzantılarına göre sonuç filtreleme bile sunar.

Eğer fikirlerinizi artırmak isterseniz, yüzlerce öneri bulmak için bu araçları kullanabilirsiniz

6. Alan adı sorgulama yapın ve kaydedin

Alan adınızı kaydettirmek için bir alan adı kayıt şirketi seçin. Bu noktada Atak Domain gibi popüler alan adı kayıt şirketi seçerek alan adınızın kullanılabilirliğini kontrol edebilir ve kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer Atak Domain üzerinden alan adı sorgulama yapmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

● Alan adı sorgulama için aşağıdaki linke tıklayın: https://www.atakdomain.com/domain-sorgulama

● Açılacak sayfada “ Domain Sorgulama ” aracına belirlediğiniz alan adını yazın ve “Sorgula” butonuna tıklayın.

● “Domain Sorgulama” aracına, şirket adınızı girdiğinizi varsayalım. Eğer alan adı müsaitlikse, bu adının daha önce kaydedilmediği anlamına gelir.

● Bu aşamada belirlediğiniz alan adını sepete ekleyerek ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Web siteniz için bir alan adı seçmek, bu ipuçlarıyla daha kolay ve etkili olabilir. Ancak, aşağıdaki ipuçlarını da göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz:

● Çevrimiçi veya çevrimdışı hizmet satıyorsanız, ccTLD olarak bilinen konum tabanlı alan adlarına sahip olmak, müşterilerinizi işletmenize yönlendirir. İnternetteki şirketlerin çoğunun dünya genelindeki ülkelerde yerleşik ccTLD'leri vardır. Bir ccTLD, Üst Düzey Etki Alanından hemen sonra ülke adı kodunu içerir. Www.amazon.com.tr, buna bir örnektir. İnternet üzerinden hizmet satışı yapan Amazon'un alan adı amazon.com'dur. Ancak, Türkiye için amazon.com.tr ve Birleşik Krallık için amazon.com.uk’dir. Amazon her ülke için birden fazla alan adına da sahiptir.

● Satın alınabilecek süresi dolmuş alan adları, bir alan adı seçmek için yararlı ve karlı bir yol olabilir. Kolay bir SEO artışı arıyorsanız, süresi dolmuş bir alan adı sizin için en iyi çözümdür. Fakat doğru olanı bulmak için her zaman alan adının geri bağlantı gücünü, geçmişini ve kalitesini kontrol etmelisiniz.

Özetle diyebiliriz ki, bir alan adı seçmek, web sitesi oluşturma yolculuğunun ayrılmaz bir parçasıdır. İyi ve akılda kalıcı bir alan adı, web kitlenizin tarayıcı geçmişlerine bakmadan web sitenize geri dönmesine yardımcı olacaktır.



