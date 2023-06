Domain Sorgulama Nasıl Yapılır? 6 Basit Adımda Alan Adınızı Seçin

Çünkü daha kısa ve daha basit alan adlarının hatırlanması kolaydır. Bu sayede ziyaretçileriniz sizi çevrimiçi olarak ararken güçlük çekmez. Bu yüzden alan adınızı 1-3 kelime veya on karakter ile sınırlandırmanız gerekir.

İnternette, kategorilerine göre kullanılabilecek birden fazla alan adı uzantısı vardır. Bunlar; .com, .org, .edu, .io ve daha fazlasını içerir.

Dünyanın her yerinden insanların aşina olduğu birden çok üst düzey alan adı uzantısı vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

● .edu- Eğitim kurumu olarak akredite edilmiş eğitim kurumları, sanal varlıklarında .edu uzantısını kullanır.

● .gov- Bu alan adı uzantısı her tür devlet kurumu tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

● .com- Bu alan adı oldukça popüler olmasına ve hemen hemen her tür kişi ve işletme tarafından kullanılmasına rağmen .com alan adı uzantısı ticari kuruluşlar için belirlenmiştir.