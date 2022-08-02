​Eldorado ile oyunlarda üst seviyeye çıkmak daha kolay

Hatta sosyal medya platformu Twitter’da 2022’nin ilk altı ayında oyunlar hakkında 1,5 milyar tweet atılarak bu konuda bir rekor kırıldı.

Dünyanın en önemli üniversitelerinden Oxford’un yaptığı bir araştırmaya göre de video oyunu oynayanların herkesten daha mutlu olduğu ortaya çıktı. Bunun nedeni olarak da gelişen teknoloji ile birlikte oyuncuların karakterleri ile etkileşime geçebilmesi gösterildi.

Popüler kültürün en önemli parçalarından biri olan video oyunların özellikle cep telefonuna uyumlu olması, gençlerin bu tür oyunları daha fazla oynamasının başlıca sebeplerinden biri. Ailelerin kimi zaman çocukları ile birlikte oynadığı video oyunlar değişen yaşlardaki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre de programlanıyor.

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Deneyim Kazandıkça Seviye Yükseliyor

Yine de en fazla oynanan oyunların içeriğine baktığımızda kimi zaman tarihsel arka planı bulunan kimi zaman günümüzde geçen savaş oyunlarını görüyoruz. Bu tür video oyunlarda başlangıçta karakterler en basit seviyede iken oynana süre ile birlikte kazanılan deneyim ve oyun içinde verilen ekipmanlar ile seviye yükseliyor.

Ancak kimi video oyunlara görece geç başlayanlar güçlü rakipler karşısında zorlanabiliyor çünkü sahip oldukları ekipmanlar veya karakterlerinin güç seviyesi fazla yüksek olmuyor. Bu noktada yeni başlayan oyuncuların bilgisayar başında daha fazla süre geçirmesi gerekiyor.

Bazen de oyuncular zamanlarının büyük bir bölümü oyunda geçirmek istemese de oynadıkları karakterlerin güçlü ekipmanlar ile donatılmasını istiyor. Bu noktada Eldorado sitesi oyun severlere büyük bir kolaylık sağlıyor.

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Sektörün önemli oyunlarının ekipmanlarının alınıp satılabildiği sitede, istediğiniz oyunda seviyenizi yükseltecek eşyalar bulabilirsiniz. Dünyada en fazla oynanan oyunlara ait ister eşya ister yüksek seviyedeki bir hesabı bulabileceğiniz Eldorado’da kendi karakterinizin artık kullanmadığı eşyaları da rahatlıkla satabilirsiniz.

Karakterinizin eşyalarını ve dövüşürken kullandığı aletleri yenileyip, daha üst seviyedekiler ile donattığınız zaman yenilme ihtimaliniz azalıyor.

Senaryoya Bağlı Değil

Eskiden oyunların çoğunda oyuncunun takip etmesi gereken bir senaryo bulunurdu. Ancak günümüzde sandbox olarak adlandırılan anlayışa sahip video oyunlarda oyuncular istedikleri gibi hareket edebiliyor. Bu duruma örnek olarak Mount and Blade Bannerlord verilebilir.

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Ortaçağ’da geçen oyunda oyuncular bir askeri kontrol ederken birbiriyle savaşan taraflardan birine dahil olabilir ya da kendi klanlarını kurabilir. Senaryoya bağlı olmayan oyunun demosu 2020 yılında çıkarken ilk hafta 600 bin kişi oyunu oynamaya başlamıştı. Esas sürüm ise 25 Ekim 2022’de piyasada olacak.

Mount and Blade Bannerlord anahtarı size bu harika oyunu hemen oynama fırsatı sunacaktır.

Teknolojinin hayatımızın ayrılmaz bir parçası olması ile birlikte video oyunları da günlük yaşamımızda eskisine göre daha fazla yer tutmaya başladı. Sektörün ulusal ekonomilere katkısı da artık yadsınamaz bir gerçek ve bu sebeple ilerleyen zamanda bilgisayar oyunlarını daha fazla hayatımızda görebiliriz.