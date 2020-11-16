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Teknoloji Oxford Üniversitesine göre video oyunu oynayanlar herkesten mutlu
OYUN

Oxford Üniversitesi'ne göre video oyunu oynayanlar herkesten mutlu

Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre uzun süreli video oyunu oynayanların mutluluk hormonu salgıladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer AA Yeni Şafak
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Oyun oynamayı sevenlerin depresif olduğu bilgisi yanlış çıktı. En saygın üniversitelerden biri olarak bilinen Oxford Üniversitesi yaptığı araştırmayla bunun tam tersini ortaya çıkardı.

BBC'nin haberine göre, Oxford İnternet Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, uzun süre video oyunu oynayan bireylerin daha mutlu olduğu gözlendi.

18 yaş üstü 3 bin 274 oyuncunun katıldığı çalışmada, 2 şirketin 2 oyununa odaklanıldı.

  • Şirketler, çalışma için kullanıcıların ne kadar süre oynadığına ve performanslarına dair veri paylaşımında bulundu.

Toplanan veri, oyuncuların mutluluklarını değerlendiren anket sorularının cevaplarıyla karşılaştırıldı.

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40 yıl önce farklı sonuçlar elde edilmişti

Çalışmayı yöneten Profesör Andrew Przybylski, bulguların şaşırtıcı olduğunu belirterek, günde 4 saat video oyunu oynayan kişinin oynamayandan çok daha mutlu hissettiğini söyledi.

  • Przybylski, 40 yıl önce yapılan çalışmalarda, kişilerin uzun süre video oyunu oynayınca daha mutsuz olduğunun ortaya koyulduğunu da hatırlattı.

Bu çalışmanın bulgularının farklı olması, 2 oyunun da bireyler tarafından kontrol edilebilir olması ve diğer kişilerin kontrol ettiği karakterlerle etkileşime geçebilme özelliğinin bulunmasıyla ilişkilendirildi.

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