Fatih Altaylı’nın hakaret ve iftiralarına maruz kalan yüzlerce kişi suç duyurusunda bulunacak: Ankara Sivil Toplum Platformu çağrıda bulundu

Platform yayınladığı bildiride; ‘Kamuoyuna duyurumuzdur. 24 Aralık Pazar günü gerçekleştirdiğimiz Büyük Gazze Yürüyüşümüze katılan tüm halkımıza yönelik olarak gazeteci Fatih Altaylı tarafından hakaret içeren bir video yayınlanmıştır. Hakaret içeren bu videodaki ifadeler Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Bu suça karşı Büyük Gazze Yürüyüşümüze katılan tüm halkımızı 27 Aralık Salı saat 11:00’de Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde basın açıklamasına ve şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz’ ifadelerine yer verdi.

Platform yayınladığı bildiride; ‘Kamuoyuna duyurumuzdur. 24 Aralık Pazar günü gerçekleştirdiğimiz Büyük Gazze Yürüyüşümüze katılan tüm halkımıza yönelik olarak gazeteci Fatih Altaylı tarafından hakaret içeren bir video yayınlanmıştır. Hakaret içeren bu videodaki ifadeler Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Bu suça karşı Büyük Gazze Yürüyüşümüze katılan tüm halkımızı 27 Aralık Salı saat 11:00’de Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde basın açıklamasına ve şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz’ ifadelerine yer verdi.

Bugün yayınladığı yazısında ise kendi sözlerini inkar eden Altaylı, “Gazze’deki acıları bahane ederek “hilafet çağrısında” bulunan ve açıkça Anayasal suç işleyen bir güruha söylediğim sözleri, sanki Türk milletine söylemişim gibi” yansıttılar dedi. Altaylı’nın kendi yayınladığı videosundan daha geniş bir kesiti merceğe aldığımızda, konuşmasının söz konusu bölümünde ‘Hilafet’ bahsinin geçmemesi, bizzat başta şehitlerimiz ve Gazzeliler için eyleme katılan vatandaşlara hakaret ederek iftira attığı dikkat çekti. Altaylı’nın kendi sözlerini inkar ederek yalan söylemesi ise şaşırtmadı.