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Fatih Altaylı’nın hakaret ve iftiralarına maruz kalan yüzlerce kişi suç duyurusunda bulunacak: Ankara Sivil Toplum Platformu çağrıda bulundu

Ankara Sivil Toplum Platformu; başkentte pazar günü başta şehitlerimiz ve Gazze için bir araya gelen on binlerce kişiye, kendilerine hakaret ederek iftira atan Fatih Altaylı hakkında, 27 Aralık Çarşamba sabahı saat 11:00’de suç duyurusunda bulunmak üzere çağrı yaptı. Platform yayınladığı duyuruda, Altaylı'nın “Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” sözlerine atıfta bulunarak, söz konusu ifadelerin Türk Ceza Kanununa göre suç olduğunu bildirdi.

20:07 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 20:27 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Şehitlerimiz ve Gazze için eylem yapan vatandaşlar kendilerine hakaret eden ve iftira atan Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Şehitlerimiz ve Gazze için eylem yapan vatandaşlar kendilerine hakaret eden ve iftira atan Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Türkiye'nin yüreği geçtiğimiz hafta sonu peş peşe gelen şehit haberleri ile yandı. Pençe Kilit Harekat Bölgesi’nde PKK’lı teröristlerle çarpışan 12 askerimiz şehit oldu. Kahramanların memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi akın etti.


Günler öncesinden 24 Aralık pazar günü için planlanan Gazze yürüyüşlerinde ise başta şehitlerimiz olmak üzere Gazzeli masumlar anıldı.


- Ankaralılar şehitlerimiz ve Gazzeliler için sokaklara döküldü

Haykırdılar: ‘Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail’


Terör örgütü PKK’nın ve İsrail’in saldırılarını lanetleyen vatandaşlar, ABD’nin hem İsrail’i hem PKK’yı donatmasına tepki göstererek, ‘Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Türkiye’de Gazze’de teröriste geçit yok’ sloganları ile sokakları inletti.


Hem hakaret etti hem iftira attı


Fatih Altaylı ise pazartesi günü YouTube kanalında yayınlanan videosunda,
özellikle Ankara’dan bahsederek
, söz konusu yürüyüşlerde şehitlerimizin anılmadığını ve PKK terörünün lanetlenmediğini ileri sürdü, protestolara katılan on binlerce kişiye hakaret etti.




Altaylı, başkent ve mega kentte eylemlerde yer alan vatandaşlara,
“Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?”
dedi.

Ankaralılar suç duyurusunda bulunacak


Ankara Sivil Toplum Platformu; on binlerce kişiye hakaret ederek iftira atan Fatih Altaylı hakkında, 27 Aralık Çarşamba sabahı saat 11:00’de suç duyurusunda bulunmak üzere yürüyüşe katılanlara çağrı yaptı.


- Ankara Sivil Toplam Platformu'nun duyurusu

  • Platform yayınladığı bildiride; ‘Kamuoyuna duyurumuzdur. 24 Aralık Pazar günü gerçekleştirdiğimiz Büyük Gazze Yürüyüşümüze katılan tüm halkımıza yönelik olarak gazeteci Fatih Altaylı tarafından hakaret içeren bir video yayınlanmıştır. Hakaret içeren bu videodaki ifadeler Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Bu suça karşı Büyük Gazze Yürüyüşümüze katılan tüm halkımızı 27 Aralık Salı saat 11:00’de Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde basın açıklamasına ve şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz’ ifadelerine yer verdi.

- Ankaralılar şehitlerimiz ve Gazzeliler için terörü lanetledi

İnkar ederek yalan söyledi


Bugün yayınladığı yazısında ise kendi sözlerini inkar eden Altaylı, “Gazze’deki acıları bahane ederek “hilafet çağrısında” bulunan ve açıkça Anayasal suç işleyen bir güruha söylediğim sözleri, sanki Türk milletine söylemişim gibi” yansıttılar dedi. Altaylı’nın kendi yayınladığı videosundan daha geniş bir kesiti merceğe aldığımızda, konuşmasının söz konusu bölümünde ‘Hilafet’ bahsinin geçmemesi, bizzat başta şehitlerimiz ve Gazzeliler için eyleme katılan vatandaşlara hakaret ederek iftira attığı dikkat çekti. Altaylı’nın kendi sözlerini inkar ederek yalan söylemesi ise şaşırtmadı.


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#Yalan
37 dakika önce
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