​İnstagramdan nasıl para kazanılır?

Eskiden sadece ünlü olan kişilerin veya çok büyük sayfaların para kazanabildiği bu platform, artık normal insanların belirli yöntemlerle kazanç elde etmesini sağlıyor.

İşte Webhakim.com'un sizler için hazırladığı instagramdan para kazanmak istiyorsanız izlemeniz gereken belirli yöntemlerin listesi. Bunlardan birini yaparak gelir elde edebilirsiniz. İnstagram üzerinden para kazanma yöntemleri ise şunlardır:

● IGTV Üzerinden Para Kazanma

● Ürün Satışı Yaparak Para Kazanma

● Reklam Yaparak Para Kazanma

● Trendyol Üzerinden Para Kazanma

● Takipçi, Beğeni, Yorum Satarak Para Kazanma (detaylı bilgilere ulaşmak için webhakim.com’a gidip, arama bölümüne “instagram para” yazabilirsiniz.)

REKLAM

Tahmin edilebileceği gibi instagram para kazanma yöntemleri büyük emekler ister. Bu yöntemleri düzenli bir şekilde uygulamalısınız. Zamanla istediğiniz meblağları elde edebileceğinizi göreceksiniz.

Trendyol Üzerinden Para Kazanma

Trendyol alışveriş uygulamasını bilmeyeniniz yoktur. İçerisinde her türlü ihtiyacı bulabileceğiniz uygulamada yemekten teknolojik aletlere kadar birçok ürün yer almaktadır. Son zamanlarda instagram sayfalarında bakıldığında ise sayfaların Trendyol reklamı yaparak sizi profillerindeki linke yönlendirirler.

Muhtemelen bu durumu birçok insan fark etmiştir. Peki bunu neden yapıyorlar diye soruyorsanız, tek cevabı paradır. Sayfalar kendi Trendyol linkleri ile alışveriş yapan insanlar sayesinde belirli bir komisyon alıyor. %5 ila arasında değişen bu komisyon ile sayfalar gün içerisinde binlerce lira kazanabiliyor.

REKLAM

Genellikle atılan gönderilerde yer alan ürün için profile bırakılan linke gitmeniz istenir. Bu link üzerinden Trendyol’a giriş yapıp, o ürünü satın aldığınızda, ödediğiniz miktarın belli bir yüzdesi sayfaya gider. Örneğin 1000 lira ödediyseniz bu 1000 liranın 50 ila 150 lira arasındaki miktarını alır.

IGTV Üzerinden Para Kazanma

İnstagram üzerinden normal bir paylaşımla en fazla 1 dakikalık videolar atabiliyorsunuz. Ancak platforma daha sonra eklenen instagram tv bilinen adıyla IGTV özelliği sayesinde artık 1 dakikanın üzerinde videolar da atabiliyorsunuz. Ayrıca buradan para kazanma özelliği de bulunmaktadır.

Atacağınız videolarının etkileşim sayısı ve insanların videolarınız sayesinde 15 saniyelik reklamları izlemesi durumuna göre belirli gelirler elde edersiniz. Ancak atacağınız videonun tıpkı youtubedaki gibi özgün olması gerekiyor.

REKLAM

Duran veya kendisini tekrar eden videolardan gelir elde edilmez. Sadece resimlerden oluşan slayt gösterilerinden de herhangi bir gelir elde edilmez. Paylaştığınız videonun daha önce kimse tarafından da paylaşılmaması gerekir.

Ürün Satışı Yaparak Para Kazanma

E-ticaret sitelerinin günümüzdeki popülerliği herkes tarafından bilinmektedir. Bu siteleri kurabilmek zahmetli olduğundan birçok insan artık ürün satışını instagram üzerinden yapabiliyor. Özellikle günümüzde giyim, hediyelik, teknolojik aletler alanının instagramda büyük bir hacmi kapladığını söylemek gerekir.

İnstagram üzerinden açacağınız bir işletme hesabı sayesinde mağazanızın ürünlerini buradan satabilirsiniz. Çünkü platform daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı oluyor. Mağazanız durduğu yerde sadece bulunduğu bölgedeki insanlara hitap ederken, instagram ile ülkenin tamamına hitap edersiniz.

REKLAM

Ayrıca yapılacak olan kampanyaların duyurulması ve belli bir ücretin üzerine kargo ücreti alınmaması gibi avantajlar insanlar için oldukça cazip gelebilir. Böylelikle hem ürününüzün satışını gerçekleştirmiş olursunuz hem de müşteri haznenizi genişletirsiniz.

Reklam Yaparak Para Kazanma

Bu yöntem ile para kazanabilmek için öncelikle aktif takipçi sayınızın yüksek olması gerekir. Aktif takipçi instagramda yer alan takipçi yerindeki sayı değildir. Gönderilerinize verilen etkileşimlerdir. Ne kadar çok etkileşim alırsanız o kadar çok reklam alırsınız. Reklamlar sayesinde ise tahmin ettiğinizden daha fazla kazanç elde edersiniz.

Reklam yaparak para kazanmanın birkaç farklı türü vardır. Bunlardan biri ürün reklamı yapmaktır. Ürün satışı yapan markalar yüksek takipçili hesaplara reklam vererek, tanıtım yapılmasını sağlıyor.

REKLAM

Bir diğer reklam türü ise sayfa reklamı yapmaktır. Sayfa reklamından iki farklı şekilde yararlanabilirsiniz. Birincisi sizden daha düşük takipçili bir hesap belli bir meblağ karşılığında reklamını yapmanızı ister. Ya da takipçi sayısı size yakın olan bir hesap ücret bedeli olmadan karşılıklı reklam yapmayı teklif edebilir.

Bu durumda para kazanmıyor gibi görünseniz de aslında hesabınıza diğer sayfadan gelecek aktif takipçiler sayesinde daha fazla ürün reklamı alabilirsiniz. Böylelikle dolaylı yoldan ekstra kazançlar elde edersiniz. Aynı zamanda sosyal medyada para kazanmak için fotoğraf çekerek takipçi sayınızı arttırabilir ve ilgili firmalardan reklam alabilirsiniz.

Takipçi, Beğeni, Yorum Satarak Para Kazanma

REKLAM

İnstagram üzerinden para kazanmaya yöntemlerinden biri de takipçi, beğeni, yorum satmaktır. Günümüzde birçok internet sitesinin bu hizmeti verdiğini görmekteyiz. Kimisi bot olarak satış yaparken, kimisi ise gerçek hesaplar atayarak satış yapıyor. Eğer bu yöntemi denemek istiyorsanız iyi bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Özellikle gerçek takipçi, beğeni veya yorum satışında ek olarak bir internet sitesi açmalısınız. Buraya birçok kişinin kayıt olmasını sağlamalı ve elde edeceğiniz satış kazançlarının belli bir yüzdesini buradaki insanlara vermelisiniz. Bu sayede insanlar hesaplara etkileşim vererek para kazanmış olurlar.