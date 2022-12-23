​Otorapor Alım Satım El Kitabı yayında

Ekspertiz nedir? gibi konularda yeterince bilgi sahibi değil. Bu nedenle, büyük maddi güçlük yaşanabiliyor. Bir araca ederinden fazla fiyat ödemek veya sorunlu araçlar almak gibi birçok durumla karşılaşılabiliyor.

Türkiye'de ilk ve tek; Otorapor Alım Satım El Kitabı

Türkiye'nin en büyük ekspertiz firmalarından biri olan Otorapor kurucusu Eray Üner tarafından kaleme alınan oto ekspertiz ve alım-satım kitabı ise araç alıp satan kişilerin bu duruma düşmemesi için büyük bir kolaylığı devreye soktu. Otorapor, Türkiye’nin ilk ve tek oto ekspertiz kitabını dijital formatıyla ücretsiz bir şekilde yayımladı. Bu kitaba ulaşan vatandaşlar, araçlar hakkında temel bilgilere ve araç alım satımı konusunda detaylı bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Kitap,araç sürücüleri için de rehber niteliği taşıyor. Araç alım satımında işin püf noktalarını da öğrenmek isteyenlere bu noktaları tüm detaylarıyla anlatılıyor. Ayrıca kitaba dijital olarak ulaşmakta mümkün.

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Kitabın en önemli noktalarından biri de Ekspertiz nedir ve neden yaptırılmalıdır? kısmı olarak dikkat çekiyor.

Aracın geçmişi ve geleceğini öğrenin.

Şüphesiz ki bir araç alırken en önemli nokta aracın geçmişiyle ilgili bilgi sahibi olmaktır. Ekspertiz yaptıran vatandaşlar, bu konuda temel bilgileri öğrenmek istiyor. Ancak, işin ehline gitmeyen kişiler bu konuda problemler yaşabiliyor. Otorapor, ekspertiz konusunda müşterilerine teknik cihazlar ve uzman personeliyle A'dan Z'ye bilgi sahibi olma şansı sunuyor. Üstelik, sadece aracın geçmişine yönelik araştırma yapmayan yetkili personel, gelen kişinin aracıyla ilgili ileride yaşayabileceği sorunlar hakkında da bilgi veriyor.

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Yatırımınızı garanti altına alın.

Otorapor ekspertizi ile aracı alacak kişi,yatırımını gelen bilgiler doğrultusunda yapıp yapmamaya karar veriyor. Böylece, olası zararlardan kendisini korumuş oluyor. Günümüzde birçok kişi, ekspertiz yaptırmadığı veya otoraporda ekspertiz yaptırmadığı için pişman oluyor. Siz de yatırımınızı garanti altına almak için araç almadan önce mutlaka bir otorapor bayisine uğramayı unutmayın.

Kitabı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz

Kitabın dijital pdf halini: https://otorapor.com/otoeksper...

Google play: https://play.google.com/store/...