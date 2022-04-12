​Teheccüd Namazı ne zaman kılınır

Sünnet olarak kabul edilen Teheccüd namaz vakitleri hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için derledik. Teheccüd namazını kılmak isteyen birçok Müslüman ne zaman kılınacağını bilmemektedir. Sizler için tecehhüd namazının ne zaman kılınacağını sizler için derledik.

Teheccüd namazı yatsı namazından sonra gece kılınan bir namazdır. Yatsı namazından sonra belirli bir süre uyuyup uyandıktan sonra 2, 4 ya da 8 rekat şeklinde teheccüd namazını kılabilirsiniz.

Teheccüd Namazı İmsaktan Ne Kadar Önce Kılınır

Müslümanlıkta sünnet olarak kabul edilen birçok namaz bulunmaktadır. Sünnet olan namazlardan birisi ise teheccüd namazıdır. Teheccüd namazı oldukça önemli ibadetlerden biridir. Müslümanlar gece boyunca yatsı namazından sabah namazına olan süre boyunca ne zaman uygun olurlarsa o zaman kılabilirler. Teheccüd namazının imsaktan ne kadar önce kılınabileceğini birçok kişi merak etmektedir.

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Teheccüd namazı sabah namazının vakti girene kadar kılınabilir. Sabah namazının vakti ise imsaktır. Sabah namazı imsak ile kılınabilir. Bu yüzden imsak vakti girene kadar teheccüd namazını kılabilirsiniz.

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır Hangi Dualar Okunur

Teheccüd her Müslümanın kılması gereken namazlardan biridir. Teheccüd namazının fazileti oldukça fazladır. Teheccüd namazı 2, 4, 8 veya 12 rekatlar halinde kılınabilir. Teheccüd namazını kılmadan önce niyet etmeniz gerekir “Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd namazını kılmaya” demeniz yeterlidir. Teheccüd namazı 2 rekatta bir selam verilmesi daha iyidir. Ama dileyen bir kişi 4 rekat şeklinde de kılabilir. İki rekat şeklinde kılınıyorsa Teheccüd namazı şu şekildedir;

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İlk rekatta sırayla Sübhanake- Besmele- Fatiha- Kur’an’ı Kerim den üç ayet miktarı kadar uzun olacak bir ayet okunur ve rükuya gidilir. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata geçilir.

İkinci rekatta sırayla Besmele- Fatiha- Kur’an’ı Kerim den üç ayet miktarı kadar uzun olacak bir ayet okunur ve rüku – secde yapılır. Ardından sırayla Ettihiyattu- Allahümme Salli- Allahümme Barik- Rabbena duaları okunur ve selam verilerek namaz bitirilir.

Dört rekat şeklinde kılacaksanız oturduğunuz zaman sadece Ettihiyatu- Allahümme salli ve barik okunur ve üçüncü rekat için kalkılır. Üçüncü rekatta sırayla Sübhaneke- Besmele- Fatiha sureleri okunur ve dördüncü rekata tamamlanır.

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40 Gün Teheccüd Namazı Kılmanın Fazileti

Farz namazlarından sonra en önemli ibadetlerden birisi sünnet kılınan namazlardır. Gece vakti uykudan uyanarak sabah namazının vaktine kadar kılınan Teheccüd namazının fazileti oldukça önemlidir. Sizler için Teheccüd namazının faziletini ve 40 gün boyunca Teheccüd namazı kılan kişiler için faziletini derledik. Hadi gelin bakalım.

Teheccüd namazı kılan kişiler yaptığı ibadetlerin karşılığında gözlerini aydınlatacak en güzel nimetlerin saklandığını bilsinler.

Allah’ı çok zikreden kişiler için Allah bağış ve büyük mükafat hazırlamıştır.

Gece namazı Rabbinize yakınlık vesilesi olurken, sizleri günahtan korur, kötülüklere kefaret ve hastalıkların koruyucusudur.

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Sabah namazından önce kılınan namaz dünyanın hepsinden daha hayırlıdır buyurulmuştur.

Namaz vakitleri hakkında daha fazla bilgi almak için; https://bedavainternet.com.tr/... adresini ziyaret edebilirsiniz.