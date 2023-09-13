|
Özgün

Hepsiburada'dan Yapay Zeka deneyimi: "Değerlendirme Özeti" ve "Hızlı Yorum"

Türkiye'deki büyük e-ticaret sitelerinden olan Hepsiburada, "Üretken Yapay Zeka" ile kullanıcılarının online alışverişte yorum deneyimini zenginleştirecek. Yapay zeka teknolojilerini iş ortaklarına ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmak için yoğun şekilde kullanan şirket, yapay zekaya dayalı projelerine bir yenisini ekliyor. Hepsiburada kullanıcıların satın aldıkları ürünlerle ilgili yorum yapmalarını da teşvik etmek amacıyla ChatGPT entegrasyonu ile ayrıca yorum yazmayı da çok kolay bir hale getiren ürünü devreye alıyor.

Cengiz Gönültaş
11:28 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Hepsiburada

Hepsiburada

Hepsiburada, "Üretken Yapay Zeka" ile kullanıcılarının online alışverişte yorum deneyimini zenginleştirecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar "ChatGPT entegrasyonu" ile almak istedikleri ürüne dair yüzlerce yorumu tek tek okumaya gerek kalmadan, tüm yorumlara dair yapay zekanın ürettiği özet sayesinde diğer kullanıcıların ürün deneyimi hakkında bilgi sahibi olabilecek.


E-ticaretin yaygınlaşmasıyla marka ve müşteri iletişimi tüm dünyada önem kazanırken, kullanıcıların karar süreçlerini hızlandırmak ve alışveriş deneyimini kolaylaştırmak üzere gerçekleştirilen iyileştirmeler de ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda diğer kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri, müşterinin bir ürünü satın almak için karar verme sürecinde oldukça etkili oluyor.

Yapay zekaya dayalı yorum "Değerlendirme Özeti"

Yapay zeka teknolojilerini iş ortaklarına ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmak için yoğun şekilde kullanan şirket, yapay zekaya dayalı projelerine bir yenisini ekliyor.


Bu doğrultuda ChatGPT'yi kullanarak "Değerlendirme Özeti" bölümünü belli başlı kategoriler ve ürünler için devreye almaya başlayan Hepsiburada, gerçekleştirilen entegrasyon ile platformda yer alan ürünler hakkında yapılan tüm tüketici yorumlarını ChatGPT ile analiz ederek tamamen tarafsız bir şekilde özetliyor ve kullanıcılar bu sayede ürün hakkında çok hızlı bilgi edinebiliyor.


Hepsiburada sunmaya başladığı yapay zekaya dayalı "değerlendirme özeti" uygulamasının kapsamını zaman içerisinde daha da genişleterek tüm kategorilere ve ürünlere yaymayı planlıyor.


Diğer kullanıcılara ait ürün deneyimlerinin daha kolay incelenmesini sağlamak için geliştirilen ve "ilk kez" Türkiye'de Hepsiburada tarafından hayata geçirilen yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar, tüm yorumların bir paragraflık özetini okuyarak bilgi sahibi olabiliyor.

Chat GPT ile "Hızlı Yorum"

Hepsiburada kullanıcıların satın aldıkları ürünlerle ilgili yorum yapmalarını da teşvik etmek amacıyla ChatGPT entegrasyonu ile ayrıca yorum yazmayı da çok kolay bir hale getiren ürünü devreye alıyor.


"Hızlı Yorum" adı verilen uygulamada ChatGPT entegrasyonu sayesinde, bazı kategorilerde kullanıcıya satın aldığı ürün ile ilgili daha önceden farklı kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda ağırlıklı olarak yer alan anahtar kelimeler sunuluyor.


Kullanıcı satın aldığı ürünle ilgili uygun bulduğu tanımlamaları ve anahtar kelimeleri seçerek, yapay zeka desteğiyle hazırlanmış yorumunu görebiliyor. Kullanıcı yapay zeka tarafından hazırlanmış yorumu gözden geçirip düzenledikten sonra Hepsiburada üzerinde yayınlayabiliyor.




#Hepsiburada
#ChatGPT
#yapay zeka
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple Watch 9 - Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve özellikleri