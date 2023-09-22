Panik atak
Panik bozukluğu tekrarlayıcı, beklenmedik panik atakları ile bu ataklar arasındaki zamanlarda başka panik atakların daha olacağına ilişkin sürekli bir kaygı duyma durumu olarak tanımlayan İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Psikiyatri Uzmanı Dr. Levent Tekin, önerilerde bulundu.
ANİDEN BAŞLAYIP 10 DAKİKADA ŞİDDETLENİR
Uzm. Dr. Levent Tekin, “Hastalarımızın çoğu zaman kriz adını verdiği bu nöbetlere biz ‘panik atağı’ diyoruz. Panik atağı birdenbire başlar, giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkar. Çoğu zaman 10-30 dakika -seyrek olarak da 1 saate kadar- devam ettikten sonra kendiliğinden geçer” ifadelerini kullandı.
GÖĞÜS AĞRISI YA DA GÖĞÜSTE SIKIŞMA OLABİLİR
Panik atağının belirtilerini sıralayan Uzm. Dr. Tekin, aşağıdaki belirtilerden en az 4 ya da daha fazlasının bulunmasının panik atak işareti olduğunu belirtti:
“Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma; çarpıntı, kalbin kuvvetli ya da hızlı vurması; terleme; nefes darlığı ya da boğulur gibi olma; soluğun kesilmesi; baş dönmesi, sersemlik, düşecek ya da bayılacak gibi olma; uyuşma ya da karıncalanma; üşüme, ürperme ya da ateş basması; bulantı ya da karın ağrısı; titreme ya da sarsılma; kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme; kontrolünü kaybetme ya da çıldırma korkusu; ölüm korkusu.”
ENFLASYON DA PANİK ATAK SIKLIĞINI ARTIRDI
Panik bozukluğu belirtilerinin genellikle gençliğin sonlarında veya erken yetişkinlik döneminde başladığını ve erkeklerden daha fazla kadınları etkilediğini belirten Uzm. Dr. Tekin, “Günümüzde geçim sıkıntısı, enflasyon ve pandemi gibi sosyal sorunlar, birçok ruhsal hastalığı artırdığı gibi panik atak görülme sıklığını da artırdı” şeklinde konuştu. Uzm. Dr. Tekin, panik atak geliştirme riskini artırabilecek faktörleri şöyle sıraladı:
“Ailede panik atak veya panik bozukluğu öyküsü,
Sevilen birinin ölümü veya ciddi hastalığı gibi stres oluşturan durumlar,
Cinsel saldırı veya ciddi bir kaza gibi travmatik bir olay,
Boşanma gibi hayatınızdaki büyük değişiklikler,
Sigara veya aşırı kafein kullanımı,
Çocuklukta fiziksel veya cinsel istismar öyküsü.”
EVDEN ÇIKMA KORKUSUNA YOL AÇABİLİR
Panik atakların kişinin hayatında bazı önemli değişikliklere yol açabildiğini işaret eden Uzm. Dr. Tekin, “Tedavi edilmeyen panik atak, yaşam konforunu çeşitli açılardan ciddi anlamda bozabilir. Bunlar sürüş korkusu, evden çıkma korkusu, sık sık tıbbi bakım alma isteği, sosyal ortamlardan kaçınma, iş ve okulda sorunlar, depresyon, anksiyete ve diğer psikiyatrik sorunlar, intihar ve intihar düşünceleri, alkol ve madde kullanımına eğilim, finansal problemler şeklinde kendini gösterir” ifadelerini kullandı.
PANİK ATAKLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN 10 ÖNERİ
Nöbetler esnasında kısa vadeli de olsa panik atakla baş etmenin mümkün olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Tekin, bu konuda yol gösterebilecek önerilerde bulundu:
“Panik atak yaşadığınızı fark edin: Panik atak, güçsüz ve çaresiz olduğunuza sizi inandırmak için zihninize çok büyük bir baskı uygulayabilir. Bu yüzden kendinize, panik atak yaşadığınızı ve tüm panik ataklar gibi nihayetinde bunun da geçeceğini hatırlatın. Böylelikle, panik atağı atlatabilmek için gerekli adımları da atabilirsiniz.