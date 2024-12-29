Paradigma, felsefe, tarih, sosyoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinleri kapsayan geniş bir kavramdır. Genellikle bilim, felsefe ve sosyoloji alanlarında kullanılır ve bir dönemin genel kabul görmüş anlayışını temsil eder.

Paradigma Ne Demek?

Paradigmalar, bilgi ve uygulamalarla ilgili çerçeveler sunar, ancak zamanla değişerek yeni yaklaşımların önünü açabilir.

Şartlanma ve ön yargılar ile birlikte hem kişisel hem de toplumsal bazda meydana gelen ortak değerlere paradigma adı verilir. Birçok bilim insanına ve kanaat önderine göre ise paradigma, toplumların düşünüş biçimi, paradigma olarak adlandırılır.

TDK'ya Göre Paradigma Kelime Anlamı Ne?

1. Anlamı: Toplumsal yaşama ve değer yargılarına etki eden değer ve modeller dizisi.

2. Anlamı: Toplulukların, kurumların ve ülkelerin belli başlı meselelere nasıl yaklaşması gerektiğini belirleyen ortaklıklardır. Buna göre en küçük oluşumlardan en kalabalık milletlere kadar her topluluğun kendine özgü bir paradigması vardır. Paradigma başta eğitim ve hukuk olmak üzere tüm yapıları ve disiplinleri doğrudan etkiler.







