Patates salatası tarifi: Patates salatası malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Sofralara renk katan, damak lezzetini artıran muhteşem salata tarifini sizlere sunuyoruz. İşte, zengin lezzetiyle patates salatası.

PATATES SALATASI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM PATATES SALATASI TARİFİ

1. ADIM: Patatesleri düdüklü tencerede 10 dakika haşlayın. Daha sonra küp küp doğrayın.

2. ADIM: Yeşillikleri ve kırmızı lahanayı da ince ince doğrayın.

3. ADIM: Patatesleri geniş bir kaseye alın üzerine sumak ve tuz ekleyin.

4. ADIM: Ezmeden karıştırın .Sosu için zeytinyağı ve bir limonu sıkıp karıştırın.

5. ADIM: İçine pul biber de ekleyin. Daha sonra yeşillikleri ve kırmızı lahanayı ekleyip karıştırın.

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PATATES SALATASI MALZEMELERİ

- 1-2 litre su (haşlamak için)

- 10 adet taze patates (veya 5-6 adet büyük boy patates)

-4 dal taze soğan

-1/2 demet maydanoz

-2 çay kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı sumak

-1 çay kaşığı karabiber

-1 adet limon suyu

-1/3 çay bardağı zeytinyağı

PATATES SALATASI YAPILIŞI

1. Bir tencereye suyu alıp ısıtın. Su ısındıktan sonra patatesleri üzerine ekleyin ve haşlamaya başlayın. Yaklaşık 15-20 dakika sonra bıçağın ucuyla pişme derecesini kontrol edin ve ocaktan alıp suyunu süzün. Soğuması için dinlenmeye bırakın.

2. İnce ince doğradığınız taze soğan ve maydanozu ve tüm baharatları bir kaseye alın. Oda sıcaklığında soğuyan patatesleri küp küp doğrayıp içerisine ekleyin.

3. Limon suyu ve zeytinyağını da ekleyin.

4. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Tercihen servis etmeden önce biraz buzdolabında dinlendirin.

*Ardından servis edin.

**Afiyetler olsun!

PATATES SALATASI TARİFİNİN PİŞME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞİYOR?

4 kişilik bir patates salatasının hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

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PATATES SALATASI KAÇ KALORİDİR?

1 porsiyonu için 264/kcal'dir.

PATATES SALATASI BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

5 gram protein

42 gram karbonhidrat

8 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

PATATES SALATASI TARİFİ ZORLUK SEVİYESİ NEDİR?

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PATATES SALATASI YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Patateslerinizi düdüklü tencerede haşlayarak daha kısa sürede pişirebilirsiniz.

Patateslere sosu ılıkken eklediğinizde sosunu içine daha iyi çekecektir. Bu yüzden bu işlemi çok fazla sona bırakmamalısınız.

Patatesleri karıştırırken çok fazla dağıtmamaya dikkat etmelisiniz.

PATATES SALATASININ YANINA İYİ GİDEN YİYECEKLER

Patates salatasının yanına yapacağınız her börek çok yakışacaktır. Hazır yufkadan kıymalı börek tarifi için buraya bakabilirsiniz.

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ALTERNATİF DENEMEK İSTEYENLER İÇİN DİĞER PATATES SALATASI TARİFLERİ

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