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Piyaz tarifi: Piyaz malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Şık ve leziz bir tarif sofranıza eşlik etsin istiyorsanız tam size göre lezzet hazırladık; "piyaz". Damak tadına ve zevke göre çeşitlilik gösterse de piyaz herkesin efsanesi. Peki, piyaz nasıl yapılır? İşte, piyaz tarifi, malzemeleri, püf noktası, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Piyaz tarifi: Piyaz malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Piyaz nasıl yapılır?

İçerisine dilerseniz haşlanmış yumurta, zeytin, domates ve çeşitli yeşillikler koyabileceğiniz piyaz için sizlere en sade tarifini hazırladık. İşte, enfes piyaz tarifi.

PİYAZ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -1 su bardağı kuru fasulye (200 g)
  • -2 adet mor soğan (orta boy)
  • -1 kase ayıklanmış maydanoz
  • -1/4 adet limon
  • -3 yemek kaşığı sirke
  • -2 çay kaşığı tuz
  • -2 çay kaşığı sumak
  • -1 çay kaşığı karabiber
  • -4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • -1 adet haşlanmış yumurta (arzuya göre)

PİYAZ YAPILIŞI

  • 1. Kuru fasulyeleri bir gece önceden suya koyun. Eğer haşlanmış kuru fasulye kullanacaksınız ilk iki aşamayı uygulamayın.
  • 2. Ertesi gün fasulyenin suyunu süzün, yıkayın ve tencereye alarak üzerini iki parmak geçene kadar su koyun ve haşlamaya bırakın. Çok yumuşak olup dağılmaması için kontrollü olarak 35-40 dakika pişirin.
  • 3. Ertesi gün fasulyenin suyunu süzün, yıkayın ve tencereye alarak üzerini iki parmak geçene kadar su koyun ve haşlamaya bırakın. Çok yumuşak olup dağılmaması için kontrollü olarak 35-40 dakika pişirin.
  • 4. Mor soğanları ince ince piyazlık, yani yarım ay şeklinde, doğrayın ve kaseye alın. Üzerine tuz, limonun suyu ve sirkeyi ilave edin.
  • 5. Son olarak kalan baharatlarını ve zeytinyağını ekleyip güzelce karıştırın.
  • 6. Arzuya göre haşlanmış yumurta ile soğuk veya ılık servis edin. Afiyet olsun.

PİYAZ TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Piyaz tarifini hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 40 dakikadır.

PİYAZ KALORİSİ

Piyaz'ın kalori değeri 266/kcal'dir.

PİYAZ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Eğer beyaz soğan kullanacaksanız tuzla övmenizi öneririz. Kuru fasulyelerin çok yumuşamaması ve dağılmaması için kontrollü haşlayın. Cinsine ve markasına göre pişirme süresi değişkenlik gösterebilir.

PİYAZ TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ

Mevsimine göre domates, biber veya havuç ile çeşitlendirebilirsiniz.

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