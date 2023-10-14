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Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı!

PAEM 2023 mülakat sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 500 öğrenci alımı için 6. Dönem PAEM Lisans Mezunu (Sivil Kaynaklı) sınav sonuçları merakla araştırılıyor. Söz konusu mülakat sınavı, 9-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Sınava katılan adaylar PAEM sonucu öğrenmek için gerekli bilgileri araştırıyor. Peki, PAEM sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? PAEM atamaları nasıl yapılacak? 6. dönem PAEM mülakat sonuçları...

11:05 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Polis Akademisi

Polis Akademisi

PAEM mülakat sonuçları son dakika açıklaması geldi. 9-11 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen mülakat sonuçları www.pa.edur.tr adresinden e-Devlet girişi ile sorgulanabilecek. 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak. Peki, Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları ne zaman açıklandı? İşte, PAEM mülakat sonuçlarısorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar...

PAEM 6. DÖNEM PAEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Yüksek Öğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’nci maddesi gereği 6. Dönem PAEM (Sivil Kaynaklı) Lisans Mezunu Öğrenci Alımı Sözlü/Mülakat Sınavları 09-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştır.

2023 Yılı 6. Dönem PAEM (Sivil Kaynaklı) Lisans Mezunu Öğrenci Alımı Sınavı Sonuçları açıklanmıştır.

6. DÖNEM PAEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar PAEM sınav sonuçlarını e-devlet ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir. Bu açıklama tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.

EĞİTİM SONUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN ATAMALARI YAPILACAK

2023 Yılı 6. Dönem PAEM Lisans Mezunu Adayların Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören ve iki yıl süreli eğitimin sonunda başarılı olan adayların komiser yardımcısı olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.



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