Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) başvuruları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte yapılıyor. KPSS lisans sonuçlarının açıklanması ile Polis olmak isteyen adaylar başvuru yapmadan önce polislik için gereken şartları araştırıyor. Polis nasıl olunur? Polislik için KPSS'den kaç puan almak gerekli? 2023 polis olmak için hangi şartlar gerekli? İşte detaylar...