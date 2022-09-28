Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Polislerin promosyon ücretleri belli oldu

Polis promosyon ücretleri 2022: Polis maaş promosyonu ne kadar olacak?

Vakıfbank'ın polislere vereceği promosyon ücretleri bir hayli merak ediliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyon ücretlerinin belli olduğunu yaptığı açıklama ile duyurdu.

EGM polis promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

EGM polis banka promosyon ücretleri duyurusu

Vakıfbank promosyonları

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştır.

Kimler promosyon ödemesinden faydalanabilir?

VakıfBank müşterisi değilim promosyon ödemesinden faydalanabilir miyim?

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Evet, emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank’a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

Emekli maaşımı VakıfBank’a taşımak için ne yapmalıyım?

Emekli maaşını Vakıfbank’a taşımak için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ve E-Devlet aracılığıyla da yapılabilir.

Emekli maaşımı VakıfBank aracılığıyla alıyorum promosyon ödemesinden faydalanabilir miyim?

Evet, halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan müşteriler de 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

Emekli Promosyon Ödemesine Nasıl Başvurabilirim?

Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

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Ne kadar promosyon ödemesi alırım?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon ödemesi almak için gerekli koşullar nelerdir?

Promosyon ödemeleri;

3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

Emekli maaşımı VakıfBank aracılığıyla almamın getireceği ayrıcalıklar nelerdir?

VakıfBank ATM’lerinden günlük 5.000-TL’ye kadar ücretsiz para çekim imkanı bulunmaktadır.

Maaş hesapları kullanılarak İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından tanımlanacak düzenli EFT/havale talimatları dahil olmak üzere, yapılacak havale, EFT ve FAST (anlık ödeme) işlemlerinden masraf alınmamaktadır.

Aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilmeniz için maaş hesabınıza bağlı HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirsiniz.

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Ayrıcalıklarla dolu Bankamız kredi kartlarından kart aidatı alınmayacaktır. (Mevcut Bankamız kartlarının önceki yıla ait kart aidatları ile MilPlus Kredi Kartları ve bunlara ait Ek Kartlar hariçtir.)

Müşteri İletişim Merkezimizden, öncelikli bağlanma hizmetinden yararlanabilirsiniz.