Sofralarınızda tekrar tekrar bulunmasını isteyeceğiniz portakallı ıslak kurabiye tarifi...
PORTAKALLI ISLAK KURABİYE TARİFİNİN MALZEMELERİ
- 2 adet yumurta
- 125 gram tereyağ yada margarin oda sıcaklığında
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tane portakal kabuğu rendesi
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 2,5 su bardağı un yinede kontrollü koyun
- Şerbeti için
- 2 su bardağı portakal suyu
- 1 çay bardağı şeker
PORTAKALLI ISLAK KURABİYE HAZIRLANIŞI
- Şerbeti için. Portakal suyunu uygun bir tencereye alıyoruz şeker ekleyip ocakta kaynatıp soğuması için kenara alıyoruz.
- Hamuru için. Un hariç bütün malzemeleri uygun bir kaba alıyoruz güzelce karıştırıyoruz.
- Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz, yumuşak bir hamur elde ediyoruz
- Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz.
- Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
- 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dk pişiriyoruz.
- Fırından çıkan kurabiyelerimiz ılıdıktan sonra portakallı şerbete batırıp heryerini ıslatıp tepsiye diziyoruz
- Bütün kurabiyelere aynı şekilde ıslattıktan sonra servis tabağına alıp servis yapıyoruz.