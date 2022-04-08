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Özgün Portakallı ıslak kurabiye tarifi
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Portakallı ıslak kurabiye tarifi

Akşam sofralarınıza, çay-kahve muhabbetlerinize eşlik edecek şerbetli fakat aynı zamanda kurabiye olan muhteşem bir tarif ile sizlerleyiz. İftar sofralarınızı şenlendirecek portakallı ıslak kurabiye nasıl yapılır? İşte, portakallı ıslak kurabiye tarifi...

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Portakallı ıslak kurabiye nasıl yapılır: Portakallı ıslak kurabiye tarifi
Portakallı ıslak kurabiye tarifi

Sofralarınızda tekrar tekrar bulunmasını isteyeceğiniz portakallı ıslak kurabiye tarifi...

PORTAKALLI ISLAK KURABİYE TARİFİNİN MALZEMELERİ

  • 2 adet yumurta
  • 125 gram tereyağ yada margarin oda sıcaklığında
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tane portakal kabuğu rendesi
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2,5 su bardağı un yinede kontrollü koyun
  • Şerbeti için
  • 2 su bardağı portakal suyu
  • 1 çay bardağı şeker

PORTAKALLI ISLAK KURABİYE HAZIRLANIŞI

  • Şerbeti için. Portakal suyunu uygun bir tencereye alıyoruz şeker ekleyip ocakta kaynatıp soğuması için kenara alıyoruz.
  • Hamuru için. Un hariç bütün malzemeleri uygun bir kaba alıyoruz güzelce karıştırıyoruz.
  • Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz, yumuşak bir hamur elde ediyoruz
  • Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz.
  • Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dk pişiriyoruz.
  • Fırından çıkan kurabiyelerimiz ılıdıktan sonra portakallı şerbete batırıp heryerini ıslatıp tepsiye diziyoruz
  • Bütün kurabiyelere aynı şekilde ıslattıktan sonra servis tabağına alıp servis yapıyoruz.

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