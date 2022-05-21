Yapımı zor görünüyor olsa da evde baklava hazırlamak hiç de zor değil. Önemli olan baklava yufkasını ince açmaktı. Hazır yufkalar ile hazırlamak evde pratik baklava yapımını kolaylaştırıyor. İşte, muhteşem lezzetiyle pratik ev baklavası tarifi.

PRATİK EV BAKLAVASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 paket baklavalık yufka

-300-350 gram dövülmüş ceviz

-2 SB ORKİDE SOFRAM Bitkisel Susuz Yağ

Şerbeti İçin ;

-4 su bardağı su

-3 su bardağı şeker

-1 adet limonun suyu

PRATİK EV BAKLAVASI YAPILIŞI

1. Önce şerbetini hazırlayın.

Önce şerbetini hazırlayın. 2. Şeker ve suyu kaynatın.

Şeker ve suyu kaynatın. 3. 5 dakika kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 2-3 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

5 dakika kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 2-3 dakika daha kaynatıp altını kapatın. 4. Oda sıcaklığına gelince soğutun.

Oda sıcaklığına gelince soğutun. 5. Yufkalardan bir tanesini tepsiye serin.

Yufkalardan bir tanesini tepsiye serin. 6. Üzerine ceviz serpin.

Üzerine ceviz serpin. 7. İkinci yufka üzerine serin ve bitkisel susuz yağ gezdirin.

İkinci yufka üzerine serin ve bitkisel susuz yağ gezdirin. 8. Üçüncü yufka serin ve ceviz serpin.

Üçüncü yufka serin ve ceviz serpin. 9. Bu şekilde bir ceviz bir yağ olmak üzere tüm yufkalara sırasıyla aynı işlem uygulayın.

Bu şekilde bir ceviz bir yağ olmak üzere tüm yufkalara sırasıyla aynı işlem uygulayın. 10. En son yufka serildiğinde üzerine bir şey koymayın ve dilimleyin.

En son yufka serildiğinde üzerine bir şey koymayın ve dilimleyin. 11. Kalan yağı soğumadan dilimlediğiniz baklavanın üzerine dökün.

Kalan yağı soğumadan dilimlediğiniz baklavanın üzerine dökün. 12. Önceden 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Önceden 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. 13. Fırından çıkan baklavanın ilk sıcaklığı geçince soğumuş olan şerbetimizi dökün.

Fırından çıkan baklavanın ilk sıcaklığı geçince soğumuş olan şerbetimizi dökün. 14. Baklava şerbetini iyice çekince servis edin

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