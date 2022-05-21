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Pratik ev baklavası

Bayramların ve özel günlerin lezzeti olan baklavayı, günlük, kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarifle hazırladık. Peki, basit ve hızlı bir ev baklavası nasıl yapılır? İşte, istediğinizde hemen hazırlayabileceğiniz pratik ev baklavası tarifi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pratik ev baklavası tarifi: pratik ev baklavası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Evde pratik baklava nasıl yapılır?

Yapımı zor görünüyor olsa da evde baklava hazırlamak hiç de zor değil. Önemli olan baklava yufkasını ince açmaktı. Hazır yufkalar ile hazırlamak evde pratik baklava yapımını kolaylaştırıyor. İşte, muhteşem lezzetiyle pratik ev baklavası tarifi.

PRATİK EV BAKLAVASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -1 paket baklavalık yufka
  • -300-350 gram dövülmüş ceviz
  • -2 SB ORKİDE SOFRAM Bitkisel Susuz Yağ

Şerbeti İçin ;

  • -4 su bardağı su
  • -3 su bardağı şeker
  • -1 adet limonun suyu

PRATİK EV BAKLAVASI YAPILIŞI

  • 1. Önce şerbetini hazırlayın.
  • 2. Şeker ve suyu kaynatın.
  • 3. 5 dakika kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 2-3 dakika daha kaynatıp altını kapatın.
  • 4. Oda sıcaklığına gelince soğutun.
  • 5. Yufkalardan bir tanesini tepsiye serin.
  • 6. Üzerine ceviz serpin.
  • 7. İkinci yufka üzerine serin ve bitkisel susuz yağ gezdirin.
  • 8. Üçüncü yufka serin ve ceviz serpin.
  • 9. Bu şekilde bir ceviz bir yağ olmak üzere tüm yufkalara sırasıyla aynı işlem uygulayın.
  • 10. En son yufka serildiğinde üzerine bir şey koymayın ve dilimleyin.
  • 11. Kalan yağı soğumadan dilimlediğiniz baklavanın üzerine dökün.
  • 12. Önceden 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.
  • 13. Fırından çıkan baklavanın ilk sıcaklığı geçince soğumuş olan şerbetimizi dökün.
  • 14. Baklava şerbetini iyice çekince servis edin

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