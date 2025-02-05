Protein tozu kullanmak zararlı mı? Protein tozu zararları neler? Doktorlar ne diyor?

"Toplulumuzda protein tozu hakkında olumsuz bir bilinçlenme var. Bu insanların spordan bir nebze de olsa uzaklaştırıyor. Protein tozu, sadece besin desteğinden ibaret bir şey. Öte yandan, tavsiye ederim de demiyorum, bu kişisel bir tercihtir. Ama kesinlikle zararlı değil. Protein tozu denilen şey, peynir altı suyudur. Yani bir süt ürünüdür. Kimyasal bir şey değil, doğal bir ürün. Bu yüzden ilaç değildir. Yanlış anlaşılan konu da bu, protein tozları, ilaçla karıştırılıyor. Kısırlık yapar gibi kanılar var. Protein tozları ile alakalı böyle bir durum söz konusu değil. Bu konuda ayırt edilmesi gereken şey, sporcuların kullandığı ilaçlar ile protein tozlarının farklı şeyler olduğudur. İlaç kullanımı, ancak bu işi meslek edinmiş insanlar için anlayış ile karşılanabilir. Çünkü bu işten para kazanıyorlar. Ancak ciddi zararları olan bir ürün. İlaç kullanımını tabi ki tavsiye etmiyoruz. Protein tozu, spor yapan kişiye sadece besin değeri konusunda bir kazanç sağlar. Görünüş olarak yalnızca uzun vadede ufak da olsa bir katkı sağlayabilir. Ancak ilaç ile mucizevi bir vücuda sahip olunabilir. Bununla birlikte ciddi riskleri ve zararları da vardır. İlaçları tabii ki önermiyoruz" şeklinde konuştu.