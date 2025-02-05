Protein tozu kullanmak zararlı mı? Protein tozu zararları neler? Doktorlar ne diyor?

Fitness ve diğer ağırlık kaldırma sporları yapanların kullandığı protein tozu zararları ve faydaları hakkında alanında uzman doktorların ve fitness eğitmenlerin açıklamalarını sizlerle paylaştık. Obezite ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Siren Sezer, Diyetisyen Müge Başer, Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ, Spor Hekimi Dr. Hikmet Yücel, Cerrahpaşa Nefroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Meltem Pekpak, Fitness Eğitmeni Buğra Fidan ve başka doktorlarında protein tozu zararları hakkında açıklamaları yazımızda.
Spor salonlarının üye sayıları giderek artış gösteriyor ve giderek büyük bir piyasa haline geliyor. Sağlıklı, güçlü ve fit bir vücuda sahip olmak için spor salonlarına akın edenler belli bir süre sonra protein tozu kullanmaya başlıyorlar. Ağırlık çalışan sporcuları iyi bir çalışma programıyla, iyi beslenmeyle fit vucüda sahip olabiliyor. Ancak beslenme noktasında eksiklik yaşayanlar protein tozu gibi takviyelere başvuruyor. Peki protein tozu zararlı mı? Protein tozu zararları var mı? İşte tüm ayrıntılar...
PROTEİN TOZU ZARARLI MI?
FİTNESS EĞİTİMENİ BUĞRA FİDAN: CİDDİ BİR TEHDİT DEĞİL
- "Toplulumuzda protein tozu hakkında olumsuz bir bilinçlenme var. Bu insanların spordan bir nebze de olsa uzaklaştırıyor. Protein tozu, sadece besin desteğinden ibaret bir şey. Öte yandan, tavsiye ederim de demiyorum, bu kişisel bir tercihtir. Ama kesinlikle zararlı değil. Protein tozu denilen şey, peynir altı suyudur. Yani bir süt ürünüdür. Kimyasal bir şey değil, doğal bir ürün. Bu yüzden ilaç değildir. Yanlış anlaşılan konu da bu, protein tozları, ilaçla karıştırılıyor. Kısırlık yapar gibi kanılar var. Protein tozları ile alakalı böyle bir durum söz konusu değil. Bu konuda ayırt edilmesi gereken şey, sporcuların kullandığı ilaçlar ile protein tozlarının farklı şeyler olduğudur. İlaç kullanımı, ancak bu işi meslek edinmiş insanlar için anlayış ile karşılanabilir. Çünkü bu işten para kazanıyorlar. Ancak ciddi zararları olan bir ürün. İlaç kullanımını tabi ki tavsiye etmiyoruz. Protein tozu, spor yapan kişiye sadece besin değeri konusunda bir kazanç sağlar. Görünüş olarak yalnızca uzun vadede ufak da olsa bir katkı sağlayabilir. Ancak ilaç ile mucizevi bir vücuda sahip olunabilir. Bununla birlikte ciddi riskleri ve zararları da vardır. İlaçları tabii ki önermiyoruz" şeklinde konuştu.
ERSAN TURAN: BİLİNÇSİZ 'WHEY PROTEİN" KULLANIMI KISIRLIĞA YOL AÇABİLİR
Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Deneysel Tıp Araştırma Biriminde yürütülen çalışmada 21 deneysel fare kullanıldı. Deneysel fareler, 'kontrol grubu', 'whey proteini verilen grup' ve 'egzersizle birlikte whey protein verilen grup' olarak 3'e ayrıldı. Bu gruplardan 'egzersizle birlikte whey protein verilen' gruptaki deneysel farelere su içerisinde iki ay boyunca egzersiz yaptırılıp aynı zamanda whey protein tozuverildi. İkinci ayın sonunda bu gruptaki farelerin testis yapısı incelendi. Yapılan inceleme sonrası deney farelerinin testis ve sperm yapısında histolojik ve fizyolojik bozulmalar olduğu tespit edildi. Çalışma sonrası hazırlanan tezde, sporcuların çoğunun kullandığı whey proteintozunun mutlaka uzman kontrolünde ve yeterli dozajda kullanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca bilinçsiz kullanılması durumunda testis ve spermlerde oluşan hasar sonucunda kısırlığa kadar varabilen sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekildi.
BESLENME UZMANI: YUMURTA TOZDAN DAHA UCUZ VE SAĞLIKLI
Habertürk'ün haberine göre; Her besindeki protein miktarı farklı. Daha somut örnekleştirelim; 100 gramlık bir balık, tavuk ve hindi etinde 20 gram protein bulunuyor. Kırmızı etlerde daha farklı, 100 gram dana etinde 22, koyun etinde 16, pastırmada 30 gram protein bulunuyor. Ancak kaliteli proteini zahmetli ve maliyetli yemeklerde aramaya gerek yok. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, yumurtanın en iyi protein deposu olduğunu söylüyor. Yapısında tamamı sindirilebilen yumurta aminoasit örtüsünün, anne sütüne oldukça yakın olduğunun altını çiziyor. 1 yumurtada 6 gram protein var. Sporcuların sabah kahvaltılarında en az 5 yumurta yemesi de ondan. Bitkisel yiyeceklerdeyse, 100 gram kuru fasulye ve mercimekte 20-25 gram protein bulunuyor. Ancak insan vücudu bitkisel proteinin tamamını kullanamazken hayvansal proteinlerin neredeyse tamamını kullanabiliyor. Ondan hayvansal besinler daha önemli...
DOKTORLARDAN PROTEİN TOZU ZARARLARI AÇIKLAMASI
- Obezite ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya:“Günlük protein ihtiyacının fazlası vücuttan atılırken kalsiyum çekiyor. Bu da kemik erimesine, karaciğerde yağlanmaya, kalp hastalıklarına, böbrekte patoloji varsa böbrek hastalığına sebep oluyor.”
- Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Siren Sezer:“Kalp büyümesine yol açabilir.”
- Diyetisyen Müge Başer:“Vücuda doğal protein kadar yarar sağlayamaz.”
- Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ:“Protein tozu ağır spor yapan, genellikle profesyonel düzeyde kişilerin kullanması gereken besin takviyesi. Çünkü bu kişilerde günlük alınması gereken protein miktarı normal insanların 1.5-2 katıdır. Ama alınan protein tozunun markası ve cinsi çok önemli. Bazen bu ürünlerin içinde bilerek veya bilmeyerek doping kabul edilen, ‘performansı artırıcı vücuda zarar veren’ maddeler var. Dolayısıyla alırken tekrar tekrar düşünülmeli. Her birey ve sporcu doğru beslenmeli, bu konuda doktorlardan, diyetisyenlerden destek almalı. Ama her sporcunun protein tozu kullanması gerekmiyor.”
- Spor Hekimi Dr. Hikmet Yücel:“Protein tozları, bazı şahıslarca steroide geçiş için basamak olarak kullanılıyor. Bir spor hekimi olarak, reçetesiz ve kolay ulaşılabilir ek besinlere karşıyım.”
- Yrd. Doç. Dr. Abdullah Şumnu:“Protein tozlarını ve fazla protein tüketimini böbrekler açısından terazinin aynı kefesine koyabiliriz.”
- Cerrahpaşa Nefroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Meltem Pekpak:“Protein tek başına alındığında vücut tarafından yakıt olarak kullanılır ve amacına ulaşamaz, kas yapımı olmaz. Böbrek hastalıklarına da yol açabilir. Bol su tüketmeli.”
- Spor Yaralanmaları ve Spor Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Erdil:“Özellikle hobi olarak vücut geliştirme sporu ile uğraşan bireylerin ek olarak protein tozu veya başka bir ürün kullanmaları yerine yüksek protein içeren diyet uygulamaları sağlık açısından daha doğrudur.”
PROTEİN TOZU NEDİR?
Protein tozu, genellikle sporcular, fitness meraklıları ve yeterli protein almakta zorlanan kişiler tarafından kullanılan, yüksek protein içeriğine sahip bir besin takviyesidir. Farklı kaynaklardan elde edilen protein tozları, kas gelişimini desteklemek, toparlanma sürecini hızlandırmak ve günlük protein ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketilir.