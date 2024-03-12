Ramazan fenerinin anavatanı ışıl ışıl

Mısır'ın başta Kahire olmak üzere sembol mekanları her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında yine fenerler (Fanus), çeşitli süslemeler ve ışıklandırmalarla süslendi. Piramitlerin bulunduğu Giza kentinde tezgahları kaplayan çeşitli renk, desen ve büyüklükteki fenerler, Ramazan’da, insanların evlerini ve sokakları süslemek üzere müşterilere sunuluyor. Arap dünyasında Ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olan "Ramazan Fanusu"nun doğum yerinin de Mısır olduğu iddia ediliyor.

HER EVE ASILIYOR

Ana satış merkezi başkent Kahire’deki Seyyide Zeyneb bölgesi olan fenerler, ahşap, metal, plastik, kumaş gibi çeşitli malzemelerle yapılarak her yıl Ramazan ayı öncesi halkın beğenisine sunuluyor. Mısır genelinde hemen hemen her evde en az bir Ramazan feneri bulunuyor. Ramazan fenerleri ayrıca aile, akraba, dost ve yakın çevre için en iyi Ramazan hediyesi olarak görülüyor. El-Ezher Camisi, Han el-Halil Çarşısı, Seyyide Zeyneb bölgesi ve İmam-ı Şafi Camii Ramazan coşkusunun en çok hissedildiği yerler arasında.

Zimem Defteri iyilik iyilik büyüyor

Kars Valiliği tarafından hem Ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması hem de ekonomik açıdan sıkıntıya girenlere destek verilmesi amacı ile ‘Zimem Defteri’ Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ziyaret edilen bakkallarda vatandaşların borçları hesaplanarak borç defteri tutanakla alındı, hayırseverlere verildi. Hayırsever ise bakkala defterde yazan alacağı kadar ödeme yaparak vatandaşların borçlarını kapatmış oldu.

1300 Afgan ailenin yüzü güldü